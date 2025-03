In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf NEAR Protocol (NEAR) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

NEAR konnte auf dem Tageschart erfolgreich die blaue Linie als Unterstützung nutzen und somit einen weiteren Rückgang verhindern. Der Kurs steht nun vor der Herausforderung, die gelbe Linie als starken Widerstand zu überwinden. Sollte Bitcoin heute nach oben tendieren, könnte auch NEAR an Dynamik gewinnen und möglicherweise den 50er EMA erreichen.

Falls die erste rote Widerstandslinie durchbrochen wird, könnte der Kurs rasch zum 200er EMA laufen, da in diesem Bereich bisher wenig Volumen gehandelt wurde. Sollte sich Bitcoin hingegen schwächer präsentieren, besteht die Möglichkeit, dass Near erneut die blaue Linie testet.

Die Heatmap (oben rechts im nachfolgenden Chart) verdeutlicht, dass sowohl über als auch unter dem aktuellen Kursniveau viel Liquidität liegt. Es bleibt abzuwarten, welche Seite zuerst abgeholt wird.

NEAR Tageschart & Heatmap (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart: Hält der Aufwärtsdruck stand?

Der 50er EMA verläuft derzeit sehr nah am Kurs, während der 200er EMA die nächste bedeutende Barriere darstellt, deren Durchbruch erforderlich ist, um einen nachhaltigen Trendwechsel einzuleiten. Der RSI (Relative Strength Index) befindet sich über der 50-Punkte-Marke, was ihm noch ausreichend Spielraum gibt, sich in beide Richtungen zu bewegen. Allerdings signalisiert der MACD (Moving Average Convergence Divergence), dass das positive Momentum allmählich abnimmt und möglicherweise bald in den negativen Bereich übertreten könnte.

Lerne Krypto-Trading im Videokurs In der BTC-ECHO Academy erklärt dir Bastian (Bitbull), worauf es beim Krypto-Trading ankommt und mit welchen Strategien er selbst erfolgreich ist. Jetzt reinschauen

Mit dem letzten Anstieg wurden zahlreiche gehebelte Positionen eröffnet, was auf eine hohe Marktspannung hindeutet. Sollte der Kurs an dieser bedeutenden Widerstandszone abprallen, könnte dies zu einer stärkeren Korrektur führen, insbesondere wenn der RSI in den überkauften Bereich vordringt.

Eine weitere Herausforderung stellt der Handelsbereich um den 200er EMA dar, der als bedeutender Widerstand fungiert. Der MACD könnte hier als führender Indikator dienen, um eine potenzielle Umkehr frühzeitig zu erkennen.

Sollte es NEAR gelingen, den 200er EMA zu überwinden, könnte in den kommenden Stunden oder Tagen ein signifikantes Aufwärtsmomentum folgen. Der Markt bleibt jedoch angespannt, und das Szenario hängt maßgeblich davon ab, ob Bitcoin ebenfalls eine positive Entwicklung verzeichnet.

NEAR 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.