In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf NEAR und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

NEAR: Der Altcoin befindet sich am Scheideweg

Seit Ende März befindet sich NEAR in einer großen Konsolidierungsphase. Auf dem Tageschart ist ein mögliches Double Top deutlich sichtbar. Den gesamten März hindurch konnte das Top bei 8,80 US-Dollar nicht durchstoßen werden. Somit befindet sich NEAR nun in einer sehr breiten Konsolidierung. Der 50-Tages-EMA muss halten, sonst wird dieses bearishe Pattern (Double Top) wirksam.

Auch das Volumenprofil zeigt, wie wichtig der aktuelle Supportbereich ist. Wird die 7 US-Dollar-Marke durchbrochen, besteht die Gefahr, dass der nächste Support bei 5,16 US-Dollar erreicht wird.

NEAR Tageschart (Quelle: TradingView)

Auf dem 1-Stunden-Chart wird die Gefahr noch deutlicher sichtbar. Das wichtige Supportlevel bei 7,50 US-Dollar konnte nicht halten und wurde durchbrochen, sodass 7,50 US-Dollar nun als Widerstand fungiert. Es ist für NEAR entscheidend, dieses Level schnellstmöglich wieder zu überwinden. Sollte dies nicht gelingen und die EMAs den Kurs weiter nach unten drücken, könnte sehr schnell die wichtige 7 US-Dollar-Marke erreicht werden.

Auch der RSI lässt eine solche Bewegung noch zu. Zum aktuellen Zeitpunkt befindet sich der RSI noch nicht im überverkauften Bereich. Sollte der Kurs die 7 US-Dollar-Marke erreichen, ist hier jedoch mit Support zu rechnen, da der RSI in diesem Fall den überverkauften Status erreichen könnte.

NEAR 1-Stunden-Chart und RSI-Indikator (Quelle: TradingView)

Grundsätzlich gilt jedoch, dass NEAR als Altcoin auch von der Gesamtmarktlage abhängig ist. Eine größere Bewegung des NASDAQ oder Bitcoin würde auch NEAR in die entsprechende Richtung treiben.

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten.