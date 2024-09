Nach Negativserie Bitcoin ETFs wieder mit starken Zuflüssen

Parallel zur verhaltenden Marktstimmung laufen die Bitcoin ETFs von BlackRock und Co. neutral. In den letzten Tagen geht es aber wieder bergauf.

Zwar gehören die Bitcoin Spot ETFs von BlackRock, Fidelity und Co. zu den erfolgreichsten Börsenprodukten seit ihrem Start im Januar. In den letzten Wochen zeigte sich die Investitionsfreude der Wall Street aber kaum. Anfang September kam es zu Nettoabflüssen an acht Tagen in Folge in Höhe von rund 1,2 Milliarden US-Dollar.

Die gesamten Nettozuflüsse belaufen sich zum Zeitpunkt des Schreibens auf 17,6 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Im August lagen in den ETFs etwa 200 Millionen US-Dollar mehr.

Seit Handelsstart schmilzen die BTC-Bestände bei Grayscale I Quelle: The Block

Einen Lichtblick gibt es aber: Mit den steigenden Kursen am Kryptomarkt scheint auch das institutionelle Interesse zurückzukehren. Seit dem 9. September sind über 900 Millionen US-Dollar hinzu geflossen. Neben den institutionellen Investoren setzen auch Wale wieder vermehrt auf die Kryptowährung Nummer 1, wie wir im neuen Bitcoin Report erklärt haben.

Marktstimmung: Investoren werden wieder gieriger

Neben den ETF-Zuflüssen scheint sich auf die Stimmung der Marktteilnehmer zu heben. Der Grund: Die Leitzinssenkung der US-Notenbank. Zum Zeitpunkt des Schreibens steht der Fear & Greed Index bei 50, Investoren werden wieder gieriger.

Nach dem Bitcoin-Allzeithoch im März war der Index kontinuierlich gefallen. Nach einem kurzen Anstieg im Juli, ging es im Folgemonat wieder bergab, denn: Die japanische Zentralbank hatte einen Crash an den globalen Finanzmärkten ausgelöst.

Bitcoin hat den Kursschock seitdem gut weggesteckt und sucht nun nach neuer Energie, um das Allzeithoch zu durchbrechen. Ob das der ältesten Kryptowährung am Markt gelingen kann und was jetzt den BTC-Kurs befeuern könnte, erfahrt ihr im neusten Bitcoin Report.