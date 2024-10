In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Ethereum (ETH) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Nach Korrektur: So geht es mit Ethereum weiter

Nach Korrektur: So geht es mit Ethereum weiter

Ethereum (ETH) konnte auf dem Tageschart den Widerstand bei 2.682 US-Dollar nicht durchbrechen, woraufhin der Kurs den 50-Daily-EMA erneut testete. An dieser Stelle wurde ETH zwar stark aufgekauft, jedoch führte der gestrige Durchbruch von Bitcoin durch alle wichtigen Support-Level dazu, dass auch ETH nach unten gezogen wurde. ETH fand Halt am 800-Daily-EMA sowie am Support bei 2.419 US-Dollar.

Sollte BTC den 200-Daily-EMA verlieren, würde dies voraussichtlich auch ETH weiter nach unten drücken.

Ethereum Tageschart (Quelle: TradingView)

Falls Ethereum nun seinen Support im 4-Stunden-Chart bei 2.437 US-Dollar halten kann und einen Aufschwung erlebt (vorausgesetzt, BTC folgt einem ähnlichen Trend), müsste ETH sowohl den 200- als auch den 50-EMA im 4-Stunden-Chart durchbrechen. Andernfalls würde dies als Short-Bestätigung gelten, was einen weiteren Kursrückgang nach sich ziehen könnte. Der nächste Support für ETH läge bei 2.296 US-Dollar, sollte dieser ebenfalls nicht halten.

Das sagen die Indikatoren

Der Relative Strength Index (RSI) befindet sich mit 28 Punkten stark im überverkauften Bereich, was auf eine mögliche Gegenbewegung hindeuten könnte. Der Moving Average Convergence Divergence (MACD) zeigte vorgestern und gestern bereits ein abnehmendes negatives Momentum, jedoch bleibt er durch den gestrigen Kursrückgang bei Ethereum weiterhin im negativen Bereich.

Ethereum 4-Stunden-Chart mit Indikatoren (Quelle: TradingView)

In einer solchen Marktsituation empfiehlt es sich, abzuwarten, bis sich die Lage stabilisiert und keine negativen Nachrichten den Markt weiter beeinflussen.