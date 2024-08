Nach Korrektur 5 Gründe für einen Bitcoin-Kursanstieg

In diesem Artikel erfährst du: Was der RSI über Bitcoin aussagt

Warum der Bullenzyklus noch nicht vorbei ist

Ob eine Kursexplosion bei Bitcoin ansteht

Wie der Fear & Greed Index und Short-Positionen Aussicht auf künftiges Kurswachstum geben könnten

Warum das Halving noch ein Rolle spielen könnte

Bitcoin-Investoren müssen sich in den letzten Monaten in Geduld üben. Die Krypto-Leitwährung ist rund 20 Prozent vom Allzeithoch entfernt, am Markt herrscht Kursflaute. Mehr noch: Anhaltende Kurskorrekturen stellen Anleger auf die Probe. Anfang August kam es zum Flashcrash. Am heutigen 28. August ist das digitale Gold erneut unter 60.000 US-Dollar gefallen.

Aber eigentlich ist doch Bullenmarkt, oder? Stimmt, zumindest deuten darauf fünf verschiedene Indikatoren hin. Welche das sind und warum die Daten für ein langfristiges Kurswachstum bei Bitcoin sprechen.

