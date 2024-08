In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Ethereum (ETH) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Ethereum wird derzeit bei 2.478 US-Dollar gehandelt und hat, wie auch andere Altcoins und Bitcoin, einen erheblichen Rückgang erlebt. Der Kurs fiel zeitweise bis auf 2.112 US-Dollar. Diese starke Abwärtsbewegung führte dazu, dass viele Long-Positionen liquidiert wurden, was in einem Flash Crash resultierte, bei dem Ethereum um etwa 29 Prozent gefallen ist.

Es ist wichtig zu verstehen, dass in einem außerzyklischen Ereignis, wie es am vergangenen Sonntag zu beobachten war, selbst starke Unterstützungsniveaus nicht halten. In solchen Situationen empfiehlt es sich, abzuwarten und die weitere Entwicklung zu beobachten. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, dass Ethereum, ebenso wie andere Altcoins, einen weiteren kleinen Rücksetzer erleben könnte. Dies könnte eine günstige Gelegenheit bieten, um Positionen im Portfolio aufzustocken oder sogar neue Swing-Trades zu eröffnen. Über dem aktuellen Kurs liegt ein starker Widerstand (roter Bereich im Chart) sowie erhebliche Short-Liquidität.

Lerne Krypto-Trading im Videokurs In der BTC-ECHO Academy erklärt dir Bastian (Bitbull), worauf es beim Krypto-Trading ankommt und mit welchen Strategien er selbst erfolgreich ist. Jetzt reinschauen

Ein wesentlicher Widerstandsbereich befindet sich zwischen 2.600 und 2.800 US-Dollar. Durch den jüngsten Abverkauf hat sich hier eine ausgeprägte Minus-Distribution gebildet. Aus einer bullishen Perspektive wäre es ratsam, auf ein Reversal in der Preisregion zwischen 2.300 und 2.400 US-Dollar zu warten. Sollten die aktuellen Tiefs erneut getestet werden, besteht die Möglichkeit eines weiteren Kursrückgangs.

ETH Vierstundenchart (Quelle: TradingView)

Ethereum: Indikatoren zeigten eine rasche Erholung

Die technischen Indikatoren haben sich, wie erwartet, schnell erholt, was nach einem derartigen Crash wenig überraschend ist. Der MACD zeigt ein bullishes Cross, und der RSI liegt bei etwa 37 Punkten. Das Handelsvolumen ist im Vergleich zu den vorangegangenen Tagen stark angestiegen, hat sich jedoch allmählich wieder auf ein normales Niveau eingependelt.

Indikatoren: MACD, RSI und Volumen (Quelle: TradingView)

Nun bleibt abzuwarten, wie sich die traditionellen Märkte in dieser Woche entwickeln werden. Deren Performance wird maßgeblich die Richtung vorgeben, in die sich Bitcoin und damit auch Ethereum bewegen werden.

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.