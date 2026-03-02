BitMine investiert 200 Millionen US-Dollar in Beast Industries, die Firma von YouTube-Star MrBeast. Das Ziel: eine neue Generation von Finanzprodukten ermöglichen. Doch gerade bei DeFi und Renditeversprechen wird es schnell heikel.

200 Millionen US-Dollar hat BitMine Immersion Technologies laut eigener Mitteilung in Beast Industries investiert, die Holding rund um YouTube-Megastar MrBeast (Jimmy Donaldson). In der Krypto-Szene sorgt das für Stirnrunzeln. Warum steckt eine Ethereum-Treasury-Firma Geld in einen Creator-Konzern? BitMine-Chairman Tom Lee begründet den Deal mit Reichweite und Vertrauen in jungen Zielgruppen. Beast-CEO Jeff Housenbold wiederum spricht offen über den eigentlichen Hebel: Man wolle “DeFi in die kommende Beast-Finanzapp” integrieren.

Was ist passiert bei Beast Industries und BitMine?

BitMine meldete am 15. Januar eine Eigenkapitalinvestition über 200 Millionen US-Dollar in Beast Industries. Entscheidend für die These “Influencer wird Fintech” ist aber ein zweites Ereignis. Beast Industries hat Anfang Februar die Gen-Z-Fintech-App Step übernommen. Step bringt über sieben Millionen Nutzer und eine Fintech-Plattform mit, die Finanzwissen vermittelt und Produkte für den Kreditaufbau anbietet.

I'm so excited to share that we are acquiring the financial services app, @step



Nobody taught me about investing, building credit, or managing money when I was growing up. That's exactly why we’re joining forces with Step! I want to give millions of young people the financial… — MrBeast (@MrBeast) February 9, 2026

In der Debatte rund um den Deal wird vor allem ein Narrativ sichtbar. MrBeast bringt Reichweite mit seinen 470 Millionen Youtube-Abonnenten und Step liefere die Fintech-Infrastruktur. Ob diese Rechnung aufgeht, bleibt jedoch offen.

MrBeast, Step und DeFi: Wie plausibel ist der Finanzplan?

Viele junge Menschen holen sich Finanzinfos über Social Media. Eine Studie der Federal Reserve Bank of Philadelphia zeigt, dass eine Mehrheit der Gen Z (76 Prozent) Social Media für Finanzinformationen nutzt, gleichzeitig warnt der Bericht ausdrücklich vor mangelnder Qualität, bezahlter Produktwerbung und Scam-Risiken. Die Reichweite ist zwar da, aber Sicherheit ist kein Garantie.

Warum Influencer-Finance in Krypto ein Minenfeld ist

Die letzten Jahre sind voll von Fällen, in denen Influencer im Krypto-Kontext mit Vorwürfen wie Pump-and-Dump oder missglückten Projekten konfrontiert waren – etwa bei der “Hawk Tuah”-Coin-Debatte oder rund um Logans Pauls CryptoZoo, das in Klagen und Rückkaufprogrammen endete. Selbst wenn MrBeast dabei seriös handelt, wird es heikel, sobald eine Creator-Marke Krypto-Renditen oder DeFi-Produkte an ein junges Publikum vermarktet. Dann stehen Anlegerschutz und die regulatorische Einordnung sofort im Mittelpunkt.

DeFi-Zinsen sind kein Sparkonto

Die höheren Renditen kommen nicht gratis. Wer Geld in DeFi parkt, trägt technische- und Markt-Risiken. Sobald daraus eine App für ein Massenpublikum werden soll, wird es regulatorisch kompliziert. Es geht um Identitätsprüfung, Geldwäsche-Regeln und die Frage, ob das Angebot am Ende als Bank- oder Wertpapiergeschäft gilt. Das ist machbar, aber nicht als schnelles One-Click-Upgrade.

Befürworter der Beast-These verweisen auf deutlich höhere DeFi-Renditen als bei Banken. Diese Erträge sind aber variabel, nicht garantiert und gehen mit zusätzlichen Risiken einher.



DeFi-Renditen im Vergleich: Chancen und Risiken für Einsteiger | Quelle: @neuralunlock

Warum Step der harte Kern des Deals ist

Step ist bereits ein etabliertes Fintech-Produkt mit Millionen Nutzern. Genau deshalb wirkt BitMines Investment strategisch. Wenn Beast Industries tatsächlich Finanzdienstleistungen aufsetzt, könnte der entscheidende Vorteil in der Distribution liegen und den bringt MrBeast mit seiner enormen Reichweite mit. Ob daraus ein nachhaltiges Finanzprodukt wird, entscheidet aber nicht die Fanbase, sondern Regulierung, Risikomanagement und ein verantwortlicher Umgang mit Rendite-Versprechen.

BitMines 200-Millionen-Investment ist mehr als ein Influencer-Gag. Beast Industries signalisiert selbst, DeFi-Elemente in eine Finanzplattform integrieren zu wollen. Gleichzeitig ist die These “Influencer-Trust ersetzt Banken” zu kurz gegriffen. Studien zeigen zwar massive Social-Media-Nutzung für Finanzinfos, aber auch erhebliche Vertrauens- und Scam-Risiken. Ob hier die Zukunft des Investierens entsteht, hängt deshalb weniger an MrBeasts Marke als an der Frage, ob er und Step eine regulierte, verständliche und risikoangemessene Produktwelt bauen, ohne die Fehler der Influencer-Krypto-Ära zu wiederholen.

