Eine Fabrik, 17.000 Maschinen: Der Oman baut eine riesige Mining-Anlage für Bitcoin, mitten in der Wüste. Sie soll 350 Millionen US-Dollar kosten. Es ist bereits die zweite Anlage dieser Größenordnung im Land. Im November 2022 kündigte man ein Mining-Zentrum für 390 Millionen US-Dollar an. Insgesamt investiert man also fast eine Milliarde US-Dollar in das Mining von Bitcoin. Die Hoffnung: Die Wirtschaft ankurbeln und Arbeitsplätze schaffen. Die Anlage soll auch als Datencenter dienen.

Verantwortet wird das Projekt vom Ministerium für Transport, Kommunikation und Information und der Firma Exahertz International. Die Anlage entsteht in der Freizone Salalah, einem der wichtigsten Industriegebiete des Omans. Es handelt sich um ein Pilotprojekt. Die Anlage ist bereits mit 2.000 Maschinen in Betrieb. Insgesamt 15.000 sollen dazukommen. Sie stammen vom führenden Mining-Hersteller Bitmain aus China. Bis Mitte nächsten Jahres soll die Anlage fertig sein. Bei Erfolg sind weitere Ableger in der Region geplant.

Du möchtest die besten Mining-Anbieter vergleichen? Wir zeigen dir in unserem BTC-ECHO-Vergleichsportal die besten Mining-Möglichkeiten. Zum Vergleich

Auch in Abu Dhabi entstehen Mining-Fabriken

Auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten entstehen zwei große BTC-Mining-Anlagen. Sie werden in Abu Dhabi von der US-Firma Marathon Digital und Zero Two errichtet, für insgesamt 400 Millionen US-Dollar. Momentan trägt das Land vier Prozent zur globalen Hashrate bei. Und will mit den neuen Investitionen um 50 Prozent wachsen, so zum Spitzenreiter der Region werden.

Der Oman ist eine absolute Monarchie und autoritäres Regime im Nahen Osten mit knapp fünf Millionen Einwohnern. Im Land gilt das islamische Gesetz der Scharia. Presse- und Meinungsfreiheit sind laut NGOs bedroht, Menschenrechte werden regelmäßig missachtet, Homosexualität steht unter Haftstrafe, Kritiker des Regimes verfolgt und inhaftiert man. Die Todesstrafe ist noch in Kraft, wird praktisch aber kaum ausgeübt.