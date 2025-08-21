App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
20€ in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
3.96 T $
Bitcoin-Kurs114,357.00 $0.86%
Ethereum-Kurs4,316.84 $4.42%
XRP-Kurs2.95 $1.98%
Cardano-Kurs0.889795 $4.92%
Solana-Kurs188.89 $4.65%
Dogecoin-Kurs0.223567 $5.71%
BNB-Kurs870.57 $4.79%
Polkadot-Kurs3.91 $4.48%
IOTA-Kurs0.200932 $4.02%
Official Trump-Kurs8.88 $2.28%
TRON-Kurs0.354305 $1.68%
Stellar-Kurs0.404715 $2.53%

Chancen und Risiken im Überblick Mit Bitcoin, KI und Google im Rücken: Wieso die TeraWulf-Aktie aktuell explodiert

Der Kurs der TeraWulf-Papiere schoss zuletzt in die Höhe. Warum der Markt den Bitcoin-Miner plötzlich ganz neu bewertet – und warum Google die Finger im Spiel hat.

Johannes Dexl
Teilen
Bitcoin-Kurs114,357.00 $0.86 %
Bitcoin kaufen
Ein Smartphone zeigt das TeraWulf-Logo vor einem Hintergrund digitaler Finanzcharts, die die Rolle des Unternehmens als führender Bitcoin-Miner hervorheben, alles in auffälligen Lila- und Weißtönen.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Fast 60 Prozent im Plus an einem Tag: TeraWulf zieht an der Börse derzeit die Aufmerksamkeit auf sich

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie genau das Unternehmen von Bitcoin auf KI umstellt
  • Weshalb der Kurswechsel Investoren so bullisch macht
  • Ob sich ein Einstieg für Krypto-Anleger jetzt noch lohnt

TeraWulf ergänzt sein eigentliches Geschäftsmodell im Bereich des Bitcoin-Minings mit langfristigen Miet- und Serviceverträgen für KI-Firmen. Das börsennotierte US-Unternehmen verdient damit über Jahre hinweg an Verträgen mit garantierten Abnahmemengen, Eskalationsklauseln und Vergütungen für Betrieb und Wartung. Für TeraWulf reduziert das die Abhängigkeit vom BTC-Kurs und verleiht dem Geschäftsmodell mehr Stabilität. Das Mining bleibt zwar bestehen, verliert aber an Gewicht. Für die meisten Bitcoin-Bullen ist der Schritt wohl wenig nachvollziehbar, doch an der Börse wird der Kurswechsel mit einem massiven Kurssprung honoriert. Das sind die Gründe für die Kursexplosion der TeraWulf-Aktie.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Ein weißes Sparschwein mit Bitcoin-Token und vier Stapeln von Münzen auf einer hölzernen Oberfläche, die Bitcoin in Rente symbolisiert, mit blauen Lichtern im Hintergrund verschwommen. Das soll das Sparen in Bitcoin symbolisieren, womit man frühzeitig in Rente gehen kann.
Finanzielle FreiheitSo kannst du mit einem Bitcoin in Rente gehen
Ein Mann im Anzug steht selbstbewusst vor einem grafischen Hintergrund, der ein großes Bitcoin-Symbol zeigt. Es ist Rahim Taghizadegan.
Rahim Taghizadegan im Interview“Ein Bitcoin-Investment ist nicht spekulativ, sondern konservativ”
Nahaufnahme einer physischen Bitcoin-Münze mit detaillierten Schaltkreismustern und dem ikonischen Bitcoin-Symbol vor einem dunklen, verschwommenen Hintergrund. Bitcoin Kurs Korrektur nach Allzeithoch und Jackson Hole Symposium Auswirkung auf Bitcoin Chart
Bitcoin aktuellBitcoin-Bullrun unterbrochen – darauf blicken jetzt die Anleger
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
OKB
192.93 $
53.73%
Chainlink
26.27 $
11.22%
Pudgy Penguins
0.032186 $
8.84%
Algorand
0.257041 $
7.29%
Aave
302.77 $
7.23%
Pi Network
0.372220 $
7.03%
Arbitrum
0.516353 $
6.94%
Gate
17.90 $
6.59%
Worldcoin
0.961127 $
5.78%
Dogecoin
0.223567 $
5.71%
Mantle
1.25 $
-6.80%
Provenance Blockchain
0.027626 $
-1.09%
Fasttoken
4.54 $
-0.30%
USD1
0.999074 $
-0.15%
LEO Token
9.61 $
-0.11%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
0.999162 $
-0.06%
USDS
0.999536 $
-0.04%
USDtb
0.999581 $
-0.04%
BFUSD
0.998983 $
-0.03%
Dai
0.999658 $
-0.02%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren