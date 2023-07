Bitcoin performt 2023 gut – so manche Mining-Aktie aber noch besser. Hier sind drei börsennotierte Top-Performer.

Bull Run bei Riot und Co.

Rund 87 Prozent legte Bitcoin (BTC) seit Jahresbeginn 2023 bereits zu. Doch so manche Mining-Aktie schlägt Bitcoins Performance deutlich. Hier sind die Top-Gewinner im BTC-Mining-Sektor.

Riot Platforms, Inc. (RIOT)

Der im US-Bundesstaat Colorado ansässige Bitcoin Miner Riot (ISIN: US7672921050) bietet eine All-in-One-Lösung für BTC-Datencenter. Neben dem ASIC-Betrieb betätigt sich RIOT auch als Infrastrukturunternehmen für andere Mining- und Energie-Unternehmen.

Die Investoren belohnen das holistische Geschäftsmodell mit Traumrenditen. Seit Jahresbeginn legt die Aktie 212 Prozent zu und notiert zum Zeitpunkt des Schreibens bei 13,35 USD.

Zuletzt hatte das Unternehmen massiv investiert und 33.280 neue ASICs für knapp 163 Millionen US-Dollar gekauft.

Lido: Das steckt hinter dem Liquid Staking Boom Wie Lido seine Dominanz am Markt erreicht hat und welche Trends sich im DeFi-Sektor abzeichnen, erfährst du im neuen Week On-chain Report. Täglich Wöchentlich Reports Hinweis zum Newsletter & Datenschutz Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer:

Hut 8 Mining Corp. (HUT)

Wer am 1. Januar 2023 Hut-8-Aktien (ISIN: CA44812T1021) gekauft hat, darf sich Stand jetzt (5. Juli 2023) über Traumrenditen in Höhe von 334 Prozent freuen.

Zuletzt kündigte das Unternehmen an, 6.400 zusätzliche ASIC Miner in seiner Mining-Farm in Texas ans Netz zu bringen.

Alleine im Mai konnte das Unternehmen eigenen Angaben zufolge 147 Bitcoin im Wert von 4,5 Millionen USD schürfen.

HIVE Blockchain Technologies Ltd. (HIVE)

Auch für Aktionärinnen und Aktionäre von HIVE Blockchain Technologies Ltd. (ISIN: CA43366H7040) hat der Bullenmarkt längst begonnen. Seit Jahresbeginn 1. Januar legte das Papier bereits 178 Prozent zu. Eine HIVE-Aktie kostet am Nasdaq derzeit 5,03 USD.

Das Unternehmen existiert zwar bereits seit 1987. 2017 nannte man sich aber in HIVE Blockchain um und vollzog den Wandel hin zum reinen Mining-Unternehmen. Die Schürfzentren stehen in Kanada, Schweden und Island. Stand März 2023 bringt das Unternehmen eine stattliche Hashrate von 3 Exahashes pro Sekunde auf die Straße.