Bitcoin aktuell Miner und Treasury-Unternehmen: Das bessere Bitcoin-Investment?

Viele Anleger greifen auf Bitcoin-Aktien zurück, um noch stärker von der Rallye zu profitieren. Wir zeigen, wo sich aktuell Chancen ergeben könnten und welche Fallstricke dabei lauern.

Johannes Dexl
Bitcoin-Kurs122,769.00 $-1.36 %
Eine Person hält eine Bitcoin-Münze in der einen Hand und ein Smartphone mit Bitcoin-Handelsdaten in der anderen, während im Hintergrund Finanzcharts zu sehen sind.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin-Aktien oder die Kryptowährung selbst: Was ist das bessere Investment?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Ob sich Bitcoin-Aktien mehr lohnen als der direkte BTC-Kauf
  • Weshalb Strategy, Metaplanet und Co. aktuell unterbewertet sein könnten
  • Welche Bitcoin-Miner jetzt am stärksten profitieren könnten
  • In welche Fallen Privatanleger meist tappen

Bitcoin eilt in diesen Tagen von einem Allzeithoch zum nächsten. Viele, die die BTC-Rallye der vergangenen Jahre und Monate verpasst haben, wollen die entgangene Rendite wettmachen und greifen dafür zu Aktien von Bitcoin-Unternehmen. Als gehebelte BTC-Investments rücken insbesondere Mining-Gesellschaften wie MARA, Riot und CleanSpark sowie Treasury-Unternehmen wie Strategy und Metaplanet in den Fokus. Viele Anleger fragen sich daher aktuell, ob sie direkt Bitcoin kaufen oder in solche Aktien investieren sollen. Schließlich sind Strategy, MARA und Co. noch weit von ihren Allzeithochs entfernt. Die Risiken und Chancen im Überblick.

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
