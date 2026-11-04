Millionenschwerer Krypto-Hack trifft offenbar französische Großbank

Hinter dem mutmaßlichen Krypto-Hack auf eine europäische Finanzinstitution soll die französische Bank Crédit Mutuel Arkéa stecken. Der Schaden liegt offenbar bei mehr als 133 Millionen US-Dollar.

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Über 133 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen wurden entwendet. â³

Der Angriff wurde bislang von der Bank nicht bestätigt.

Kritische Analyse des Vorfalls durch Blockchain-Ermittler ZachXBT.

Der mutmaßliche Krypto-Hack auf eine europäische Finanzinstitution hat offenbar die französische Bank Crédit Mutuel Arkéa getroffen. Das behauptet der Blockchain-Ermittler ZachXBT, der bereits am Montag verdächtige Abflüsse in dreistelliger Millionenhöhe öffentlich gemacht hatte. Nach seiner jüngsten Analyse wurden inzwischen Kryptowährungen im Wert von mehr als 133 Millionen US-Dollar entwendet. Das französische Institut verwaltet Vermögenswerte von rund 211,5 Milliarden Euro und zählt mehr als 5,6 Millionen Kunden.

Bank bestätigt Angriff bislang nicht

Nach Angaben von ZachXBT erstreckten sich die Abflüsse über mehrere Tage. Die gestohlenen USDC und USDT seien unter anderem in Ethereum und Monero getauscht und anschließend über verschiedene Blockchains und Dienste weitergeleitet worden. Der tatsächliche Schaden könne noch höher liegen.

Crédit Mutuel Arkéa hat den mutmaßlichen Angriff bislang weder bestätigt noch dementiert. Auch Behörden haben die Zuordnung bisher nicht öffentlich bestätigt.

Der Blockchain-Ermittler geht nach eigener Aussage mit “hoher Sicherheit” davon aus, dass hinter dem Angriff nicht die nordkoreanische Lazarus-Gruppe steckt. Zudem kritisiert er den Umgang mit dem Vorfall. Mehr als 30 Millionen US-Dollar seien nach seiner Darstellung weitergeleitet worden, obwohl ein frühzeitiges Einschalten europäischer Strafverfolger Teile der Gelder hätte einfrieren können. Ob und wann die Bank Behörden über die Vorgänge informiert hat, ist öffentlich nicht bekannt.