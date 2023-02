Nach dem Hype um das Metaverse sorgt jetzt KI/AI für Aufsehen. Doch was wird die nächsten Jahre wichtiger? Wir haben euch gefragt.

Metaverse vs. Künstliche Intelligenz – wer macht das Rennen?

Einer der größten Hypes des letzten Bullruns ist zurzeit auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt: das Metaverse. Der namensähnliche Konzern Meta von Facebook-Chef Mark Zuckerberg musste 2022 milliardenschwere Verluste wegen seiner Gehversuche in der virtuellen Realität abschreiben. Sein Projekt “Horizon Worlds” wurde sogar zu Lachnummer.

Ist Künstliche Intelligenz der nächste Hype?

Doch seit Ende 2022 rollt der nächste Hype um den Globus: Künstliche Intelligenz (KI oder AI). Ganz vorne mit dabei ist ChatGPT von der Forschungsorganisation OpenAI. Keine andere App hat bisher ein derart rasantes Nutzerwachstum erzielt, wie der Chatbot. Begleitet wird diese scheinbar allwissende Intelligenz von etlichen Text-zu-Bildgeneratoren wie z. B. Midjourney, Dall-E oder Stable Diffusion, denen ebenfalls eine KI zugrunde liegt.

Dieser Hype hat auch den Krypto-Space erfasst und für deutliche Kursanstiege bei KI-konnotierten Coins und Token gesorgt. Dazu gehören u. a. Fetch.ai, The Graph und SingularityNET. Sogar der Quasi-Monopolist des Suchmaschinengeschäfts Google sieht sich zum Handeln gezwungen, um nicht abgehängt zu werden. Investiert Wettbewerber Microsoft bereits Milliarden in OpenAI, kündigte der Suchmaschinenplatzhirsch jüngst seine eigene Chat-Bot-KI “Bard” an.

Metaverse gegen Künstliche Intelligenz, oder mit ihr?

Doch ist der aktuelle Rummel um KI/AI gerechtfertigt? Wird er genauso schnell abebben wie die hochtrabenden Fantasien um das Metaverse? Oder entsteht hier etwas nachhaltig erfolgreiches mit vielen Anwendungsfällen?

Wir haben euch daher gefragt, welches der beiden Technologiefelder ihr perspektivisch für relevanter erachtet: Was wird in den nächsten Jahren wichtiger?

Metaverse

KI/AI

Beides zusammen

Ist mir egal

Abstimmen konntet ihr von Mittwoch bis Donnerstag (22. und 23. Februar) auf Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube und Telegram. Und so lautet euer Ergebnis:

Euer Fazit ist demnach eindeutig: Stolze 60 Prozent von euch sehen in den kommenden Jahren Künstliche Intelligenz vorne. Lediglich 11 Prozent setzen noch auf das Metaverse. Und immerhin 27 Prozent halten eine Kooperation der beiden Technologien für wahrscheinlich. Darüber hinaus sind so ziemlich alle von euch von dem Thema angefixt, nur 2 Prozent ist es egal, was hier zukünftig passiert. Insgesamt sind über alle Kanäle hinweg 1.778 Stimmen eingegangen.

Du möchtest Kryptowährungen kaufen? Trade die populärsten Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum mit Hebel auf Plus500, der führenden Plattform für den Handel mit CFDs (77 Prozent der Kleinanlegerkonten verlieren Geld bei dem Anbieter). Zum Anbieter