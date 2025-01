Memecoins: Was TRUMP von DOGE und Co. lernen kann

In diesem Artikel erfährst du: Wie der Memecoin-Markt entstanden ist

Was die Kurse von PEPE und Co. nach oben treibt

Weshalb die Krypto-Spekulation keine Grenzen kennt

Warum ein Analyst einen Memecoin-Supercycle kommen sieht

Der Trump-Memecoin stieg am vergangenen Wochenende in weniger als 48 Stunden aus dem Nichts auf knapp 15 Milliarden US-Dollar. Während der Launch im Memecoin-Space neue Maßstäbe setzt, kratzt sich der Großteil der Bevölkerung am Kopf. Bereits die Bewertung von Aktien und traditionellen Finanzmarktinstrumenten ist den meisten Leuten unklar. Dass nun eine digitale Münze, ausgegeben vom neuen US-Präsidenten, ohne tatsächlichen Gegenwert in der realen Welt zig Milliarden US-Dollar wert sein soll, sorgt daher verständlicherweise für noch viel größere Irritation.

Doch auch Dogecoin ist bereits 2021 auf eine Marktkapitalisierung von 75 Milliarden US-Dollar gestiegen. Weitere Memecoins wie PEPE haben sich seither mit exorbitanten Bewertungen auf dem Markt etabliert. Selbst der erst vor wenigen Monaten kreierte Fartcoin war zwischenzeitlich bereits wertvoller als Unternehmen wie Hello Fresh oder Douglas. Wie kommen solche Summen zustande?

