Während Bitcoin noch immer unschlüssig ist, ob es aufwärts oder abwärts gehen soll und Ethereum immer mehr in Bredouille gerät, sind die klaren Gewinner diesen Sommer ganz offensichtlich die Memecoins. BTC-ECHO hat sich die Top-Performer der Woche genauer angeschaut.

PepeFork (PORK): +95 Prozent in 7 Tagen

Pepe zählt zu den bisher erfolgreichsten Memecoins am Markt. Kein Wunder, dass bei all dem Hype auch Trittbrettfahrer versuchen, auf den Hype aufzuspringen. So hat auch der Fork des Klassikers diese Woche beinahe eine Kursverdopplung hingelegt. Anfang der Woche dümpelte PepeFork (PORK) noch bei relativ niedrigen Kursen vor sich hin, aber dann ging es doch schnell rasant nach oben. Die Marktkapitalisierung stieg abrupt von unter 25 Millionen US-Dollar auf kurzfristig beinahe 65 Millionen US-Dollar. Zum Zeitpunkt des Schreibens ist diese schon wieder etwas weggebrochen und liegt aktuell bei gut 51 Millionen US-Dollar. Klingt nach einem schnellen Gewinn. Aber Vorsicht: Der plötzliche Anstieg wirft Fragen und Zweifel auf.

Besonders stutzig macht, dass der offizielle X-Account (@porkcoineth) gesperrt wurde. Genaue Gründe dafür sind unklar. Was hinter den Kulissen passiert, kann man nur erahnen. Die Volatilität ist hoch, die Transparenz niedrig. PepeFork mag einige Glücksritter reich gemacht haben, aber wer hier langfristig einsteigen will, sollte sich zweimal überlegen, ob er das Risiko wirklich eingehen möchte.

Pooh (POOH): +79 Prozent innerhalb einer Woche

POOH wird als Hommage an Winnie the Pooh gesehen und verfolgt eine unkonventionelle Strategie: keine formale Roadmap. Stattdessen wird betont, dass niemand etwas erwarten solle außer Überraschungen. Und diese Woche gab es mal wieder eine Überraschung – fast 80 Prozent Kursplus zur Vorwoche. Das Projekt wird komplett von einer dezentralen Community-DAO gesteuert, die 95 Prozent der Coins im Liquidity Pool verbrennt, um so ihre Unabhängigkeit zu sichern. Die Community ist auf Discord, X und Reddit ziemlich aktiv, und das POOH Staking-Projekt belohnt engagierte Holder. Auf X lassen sich mittlerweile mehr als 20.000 Follower für das Projekt begeistern.

Hoppy (HOPPY): +75 Prozent innerhalb einer Woche

Hoppy, ein weiterer Pepe-Pendant von Matt Furie, zeigt in den letzten sieben Tagen eine solide Kursentwicklung mit einem Plus von knapp 75 Prozent; die Marktkapitalisierung beträgt rund 28 Millionen US-Dollar. Mit einer Gesamtmenge von 420,69 Milliarden Token setzt Hoppy auf ein „No Taxes Forever, No Nonsense“-Modell, wobei alle LP-Token bereits verbrannt wurden.

Die Roadmap des Projekts: In Phase 1 geht es um den Aufbau der Community und das Verbreiten der Hoppy-Memes. In Phase 2 sollen 100.000 Halter des Memecoins erreicht werden, während Phase 3 laut offizieller Website die “Übernahme des Memecoin-Universums” anstrebt. Besonders weit scheint man jedenfalls noch nicht gekommen zu sein. Wie offizielle Daten von Dune Analytics zeigen: Noch nicht einmal ein Zehntel der gewünschten 100.000 Halter wurden erreicht, was die Frage aufwirft, woher die rund 22.000 Follower auf X eigentlich herkommen.

Immerhin postet das Team hinter Hoppy täglich auf X, was wichtig ist, um sich in der Community zu engagieren. Am Ende des Tages ist es schließlich die Community, die die Preisbewegungen antreibt und Hype um das Projekt aufbaut. Der ETH-basierte Token ist momentan auf keiner zentralen Börse gelistet, wenngleich ein paar Gerüchte baldiger Listung im Internet existieren. Wer Hoppy erwerben möchte, muss das momentan noch über eine dezentrale Börse (DEX) tun. Dazu benötigt man eine kompatible Wallet, in die man ETH transferiert, um anschließend den Swap gegen Hoppy auf einer DEX durchzuführen. Wichtig ist hierbei, die richtige Tokenadresse zu verwenden, damit man auch tatsächlich Hoppy erhält.