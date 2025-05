Ein gefakter Selbstmord, ein Memecoin-Hype und die Wiederauferstehung: Der Skandal um Jeffy Yu zeigt, was in Krypto gewaltig schiefläuft.

In diesem Artikel erfährst du: Wie ein Krypto-Entwickler seinen Selbstmord inszenierte

Warum der Skandal viele Probleme der Branche offenlegt

Was daraus für Memecoins folgt

Ein Krypto-Entwickler täuscht seinen Tod vor, um dem Online-Hass zu entkommen. Doch was als dramatischer Abgang beginnt, eskaliert zur grotesken Show: Insider nutzen den vermeintlichen Suizid für einen Memecoin-Hype, Influencer schlagen Profit daraus – und plötzlich taucht der Totgeglaubte wieder auf. Der absurde Skandal um Jeffy Yu zeigt schonungslos, was in der Branche gerade schiefläuft.

