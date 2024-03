In diesem Artikel erfährst du: Was hinter dem Fall der Memecoins steckt

Ob es sich jetzt noch lohnt, in Memecoins einzusteigen

Welchen Memecoins Comeback-Potenzial besitzen

Worauf Memecoin-Investoren achten müssen

Nichts verkörpert die Unberechenbarkeit des Krypto-Marktes besser als der jüngste Hype um Memecoins. In nur wenigen Wochen vervielfachten Memecoins wie Pepe (PEPE), Bonk (BONK) oder Dogwithhat (WIF) den Wert ihrer Token. Viele Investoren haben dadurch enorme Profite erzielen können. Doch nun scheint die Party vorbei zu sein. Der aktuelle Crash am Memecoin-Markt sendet eine Schockwelle durch die Krypto-Community. Nach einer Zeit, in der Frösche und Hunde in Form von Pepe, Doge und Co. enorme Kursanstiege verzeichneten und die Herzen vieler Investoren höher schlagen ließen, fragen sich jetzt viele: Ist der Spaß vorbei, oder ist jetzt die Chance, günstig einzusteigen?

Darum brechen Pepe, Bonk und Co. ein