In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Maple Finance derzeit zu den stillen Krypto-Gewinnern zählt
- Weshalb das Projekt so starke Wachstumszahlen vorweisen kann
- Wieso SYRUP das bessere Investment als AAVE sein könnte
Während der Krypto-Markt nach dem jüngsten Blutbad wieder in eine existenzielle Krise abdriftet, können einige Projekte still und heimlich eine beeindruckende Wachstumsstory vorweisen. Einer dieser Gewinner ist zweifelsohne das Private-Credit-Protokoll Maple Finance. Selbst im seitwärts laufenden Krypto-Markt des vergangenen Jahres konnte es sein verwaltetes Vermögen vervielfachen. Auch in Sachen Tokenomics und Value Accrual kann der SYRUP-Token überzeugen. Für aufmerksame Investoren könnten sich in Anbetracht des flächendeckenden Abverkaufs hier also nun lukrative Chancen ergeben.
- Exklusive Artikel & Marktdaten
- Täglich Kurs-Updates & Analysen
- Infos zu Steuern & Regulierung
- Weniger Werbung
- Jederzeit kündbar
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden