In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Litecoin (LTC) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Litecoin (LTC) in Lauerstellung: Kommt jetzt der Ausbruch?

Der Blick auf den Tageschart von Litecoin zeigt ein technisch konstruktives Bild. Rund um den Bereich des 800er EMA formiert sich aktuell eine potenzielle inverse Head-and-Shoulders-Struktur, ein klassisches bullish geprägtes Muster, das im Kontext einer übergeordneten Bodenbildung häufig als Vorläufer eines neuen Aufwärtstrends gewertet wird.

Gelingt dem Kurs der Ausbruch über die 200er EMA, liegt der nächste relevante Widerstandsbereich bei 93 US-Dollar. Ein Überwinden dieser Zone würde weiteres Aufwärtspotenzial bis in die Region um 106 US-Dollar freisetzen. Dort verläuft ein bedeutender historischer Widerstand, gebildet durch frühere Hochpunkte und volumengewichtete Preisbereiche.

Im übergeordneten Kontext bewegt sich Litecoin weiterhin innerhalb eines groß angelegten aufsteigenden Dreiecks. Diese Struktur entwickelt sich stetig und könnte im Spätsommer einen technischen Ausbruch nach oben begünstigen, ein Szenario, das auch saisonal mit der traditionell stärkeren Marktphase im Herbst korreliert.

LTC Tageschart & Heatmap | Quelle: TradingView

4-Stunden-Chart: Vorbereitungsphase vor dem potenziellen Impuls

Im 4-Stunden-Chart zeigt sich die inverse Head-and-Shoulders-Formation in etwas unsauberer Ausprägung, bleibt jedoch technisch weiterhin relevant. Der Fokus liegt derzeit klar auf dem 800er EMA, die sich als dynamischer Widerstand etabliert hat. Ein nachhaltiger Durchbruch über diese Marke könnte als Katalysator für eine neue Aufwärtsbewegung wirken.

Bereits zuvor wurde eine diagonale Abwärtstrendlinie nach oben durchbrochen, ein erstes frühes Signal für einen potenziellen Stimmungsumschwung. Derzeit konsolidiert der Kurs knapp unterhalb des 800er EMA, was häufig als Vorbereitungsmuster vor einem Breakout zu beobachten ist.

Die Indikatoren RSI (Relative Strength Index) und MACD (Moving Average Convergence Divergence) liefern derzeit keine eindeutigen Impulse, beide verlaufen seitwärts und spiegeln damit die aktuelle Phase der Unsicherheit wider. Deutlich aussagekräftiger ist in dieser Situation das Liquidationsprofil (unten links im nachfolgenden Chart): In der aktuellen Preiszone überwiegt ein klares Übergewicht an Short-Positionen. Sollte Litecoin den 800er EMA durchbrechen, wäre ein Short Squeeze denkbar, der durch aufgelöste Short-Stopps zusätzliche Dynamik nach oben erzeugen könnte.

LTC 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels | Quelle: TradingView

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 125.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.

