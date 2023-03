Der 10. Februar 1996 ging in die Geschichte ein. Nach siebenunddreißig Zügen war Schluss, Garry Kasparov warf das Handtuch. Es war die erste Partie im Turnier, das Match war noch nicht verloren. Dennoch bebte die Schachwelt. Nicht, weil eine Niederlage des Ausnahmetalents Seltenheitswert hatte. Am anderen Ende des Schachbretts saß eine Maschine: Deep Blue. Zum ersten Mal wurde ein Weltmeister von einem Rechner in einem Wettkampf geschlagen. Schach, das Spiel der Könige, Denksport schlechthin, gewonnen von einer Maschine. Kas­parov blieb noch unbeeindruckt und gewann das Turnier. Ein Jahr später kam es zum symbolträchtigen Rematch. Medien titelten “The Brain’s Last Stand”, das letzte Gefecht des Gehirns: Kasparov gegen Deep Blue, Mensch gegen Computer. Es war vielleicht nicht das letzte, aber ein sinnbildliches Gefecht, das die Kraftverhältnisse nachhaltig verschoben hat: Kasparov verlor das Turnier.

Irgendwann kommt der Punkt, an dem die Gegenwart die Zukunft einholt. Diesmal ist es nicht Deep Blue, sondern ein Programm namens ChatGPT, das uns herausfordert. Die Fähigkeiten der Text-KI haben nichts mit der holprigen Computersprache zu tun, die man bislang von Chatbots gewohnt war. Auf Anweisung schreibt ChatGPT alles, von Gedichten bis Hausarbeiten. Und das so gut, dass bereits KIs entwickelt werden, die auswerten, ob es sich um KI-Texte handelt.

Krypto im KI-Fieber

Es brauchte nicht lange, bis sich auch der Krypto-Sektor mit dem KI-Fieber angesteckt hat. Augenscheinlich aus pragmatischen Gründen: Neue Tech-Trends geben den Kursen immer wieder Auftrieb, zuletzt durch vage Metaverse-Versprechen. Coins mit vermeintlichem KI-Bezug pumpen, Projekte, die sich jetzt den KI-Stempel aufdrücken, stehen plötzlich im Rampenlicht. Daran hat sich nichts geändert: Auf Silicon-Valley-Buzzwords reagiert die Krypto-Branche wie ein aufgescheuchtes Huhn. Wie immer hoch: das Risiko von Etikettenschwindel. Nicht überall, wo KI draufsteht, ist auch KI drin. Und nicht überall zwingen sich sinnvolle Einsatzmöglichkeiten auf.

