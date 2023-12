KuCoin ist eine Krypto-Börse, die bereits in der großen Bitcoin-Hype-Phase 2017 zugange war. Damals zwar noch frisch gegründet, aber bereits mit dem Ziel “den globalen Fluss von digitalen Werten zu erleichtern”.

Mit dem regulatorischen Rückenwind der Seychellen-Inseln hat sich die Börse längst zur Anlaufstelle für Spot-, Margin- und Futures-Trading entwickelt. Auch Staking und Lending sowie der Einsatz von Trading-Bots fehlt nicht im Angebot der Börse. Inmitten von alldem: Der KuCoin Token (KCS). Wir haben ihn im Quickcheck unter die Lupe genommen.

Du willst mehr Informationen zum KuCoin Token (KCS)? Dann schau dir den passenden BTC-ECHO ACADEMY Eintrag an.

KuCoin Token (KCS): Ein typischer Börsentoken?

Der KuCoin Token mit dem Kürzel “KCS” ist ein Utility Token durch und durch. Zum Einsatz kommt er, um die Handelsgebühren zu senken. Diese sind im Spot-Handel mit 0,1 Prozent schon recht vertretbar. Wer jedoch KCS in seiner Wallet hält, senkt diese Gebühren um weitere 20 Prozentpunkte. Das geht wie folgt:

Wer auf der Börse eingeloggt ist, klickt dazu zunächst auf das Avatar-Symbol oben rechts in der Leiste. Dadurch kommt man in sein Nutzerprofil. Hier sollte sich ein Hebel mit dem Namen “LCS Pay Fees” befinden, den man einmal anklickt – er sollte dann grün sein. Im Anschluss werden die KCS automatisch aus der Wallet genutzt, um die Gebühren zu bezahlen.

Die Tokenomics

Der Gesamtsupply an handelbaren Token ist deflationär gestaltet. Zu Launch der Kryptowährung im Jahr 2017 gab es 200 Millionen Einheiten der Kryptowährung. Diese werden jedoch nach und nach um die Hälfte reduziert, bis nur noch 100 Millionen Einheiten davon übrig sind. Theoretisch sollte der Kurs also mit wachsender Nachfrage steigen. Der Plan scheint bisher aber nicht aufgegangen zu sein. Vom Allzeithoch von 23,90 US-Dollar am 15. November 2021 ist der KCS-Kurs doch um einiges entfernt. Was sich jedoch feststellen lässt: Wie viele andere Altcoins auch, korreliert der KCS-Kurs stark mit dem Bitcoin-Kurs.

