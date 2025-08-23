In diesem Artikel erfährst du:
- Welche Ereignisse und Trends den Krypto-Markt 2025 prägen
- In welchen technischen Entwicklungen Bitget-CEO Gracy Chen großes Wachstumspotenzial sieht
- Wie sich der Krypto-Markt nachhaltig verändert hat
- Warum KI ein Schlüssel zur Mainstream-Adoption ist
Der Krypto-Markt hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt. Technologische Entwicklungen drücken ihren Stempel ebenso auf wie Fortschritte in der Regulatorik: Der ewige Wunsch nach Krypto-Adoption scheint sich an vielen Stellen allmählich zu erfüllen. Dadurch hat sich nicht nur das Teilnehmerfeld erweitert, sondern auch die Ereignisse, die heute die Kurse lenken, sind andere als in der Vergangenheit. Welche Entwicklungen die Marschroute für Krypto-Anleger in diesem Jahr vorgeben, und von welchen Technologien die größten Impulse ausgehen, darüber sprach BTC-ECHO mit Bitget-CEO Gracy Chen.
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden