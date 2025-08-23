App herunterladen
Eine neue Ära? Krypto-Wachstumstreiber: Die wichtigsten Markt-Trends 2025

Auf den Krypto-Markt kommen einschneidende Veränderungen zu. Welche technischen und makroökonomischen Entwicklungen die Kurse in den kommenden Monaten bewegen könnten.

Moritz Draht
Teilen
 Was bewegt den Markt in diesem Jahr?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Ereignisse und Trends den Krypto-Markt 2025 prägen
  • In welchen technischen Entwicklungen Bitget-CEO Gracy Chen großes Wachstumspotenzial sieht
  • Wie sich der Krypto-Markt nachhaltig verändert hat
  • Warum KI ein Schlüssel zur Mainstream-Adoption ist

Der Krypto-Markt hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt. Technologische Entwicklungen drücken ihren Stempel ebenso auf wie Fortschritte in der Regulatorik: Der ewige Wunsch nach Krypto-Adoption scheint sich an vielen Stellen allmählich zu erfüllen. Dadurch hat sich nicht nur das Teilnehmerfeld erweitert, sondern auch die Ereignisse, die heute die Kurse lenken, sind andere als in der Vergangenheit. Welche Entwicklungen die Marschroute für Krypto-Anleger in diesem Jahr vorgeben, und von welchen Technologien die größten Impulse ausgehen, darüber sprach BTC-ECHO mit Bitget-CEO Gracy Chen.

