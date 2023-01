Krypto und Steuern: Wie ihr nicht in Untersuchungshaft landet

Wer mit Kryptowährungen handelt und das Schicksal von Sam-Bankman Fried nicht teilen möchte, sollte auch im neuen Jahr an seine Steuererklärung denken. Dabei können Software-Tools euch eine Menge Zeit und Ärger ersparen. Denn die Regeln sind komplex und die deutsche Justiz bei Steuervergehen nicht besonders nachsichtig.

Steuerfrei nach einem Jahr

Grundsätzlich gilt: Wer in Deutschland Kryptowährungen kauft und ein Jahr hält, kann diese nach Überschreitung dieser Frist wieder steuerfrei verkaufen. Man spricht hier von der Spekulationsfrist. Liegen An- und Verkauf allerdings innerhalb des Zeitraums eines Jahres, müssen etwaige Gewinne versteuert werden. Der Tausch von einer in eine andere Kryptowährung gilt dabei auch als Verkauf.

Diese Regelung ist nicht sehr kompliziert. Die Krux bei der Steuererklärung liegt hier nicht in der Intransparenz der Regel, sondern darin, einen Überblick über seine Transaktionen zu behalten. Alles was über das konsequente “Hodln” hinausgeht, kann sich schnell zu einem undurchsichtigen Geflecht von Transfers, Swaps und Haltedauern auswachsen. Einige Börsen und Walletanbieter bieten zwar die Möglichkeit einen Transaktionsbericht zu erstellen, allerdings erfasst dieser eben nur die Bestände eines Kontos. Eine plattformübergreifende Ansicht des Gesamtportfolios bieten diese Dienste nicht.

Weniger Stress durch Steuersoftware?

Abhilfe schaffen sogenannte Krypto-Steuer-Tools. Denn diese setzten genau an diesem Punkt an. Anleger:innen können ihre Konten mit der Steuersoftware verknüpfen und erhalten eine umfassende Ansicht aller Transaktionen und Bestände. Die Programme sind in der Lage diese für Sie zusammenzufassen und einen Bericht zu erstellen, welcher der Steuererklärung beigelegt werden kann.

Welche Programme es gibt, was diese im Speziellen können und kosten, haben wir für euch zusammengefasst. Dabei hat BTC-ECHO elf Anbieter getestet.

Diese Tools sind im Übrigen nicht nur für die Steuererklärung von großem Nutzen. Sie helfen auch dabei, selbst den Überblick bezüglich der Investitionen zu behalten.

