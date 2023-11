Trading-Tools können das Trading-Erlebnis erheblich verbessern und den Alltag von Tradern deutlich vereinfachen. Bei der Auswahl des richtigen Tools muss man jedoch aufpassen, schließlich schwankt die Qualität in Bezug auf das Preis-Leistungs-Verhältnis zum Teil deutlich. Wir haben uns einmal umgeschaut und einige Tools unter die Lupe genommen.

Pionex

Pionex ist ein Trading-Bot. Das Tool macht es also möglich, dass man seine Coins und Token automatisiert traden kann. Pionex eignet sich vor allem für professionelle Trader. Diese sollten mit dem Rebalancing Bot, dem Arbitrage Bot und dem Grid Trading Bot jedoch auf ihre Kosten kommen.

3commas: Trading-Tool mit Features

3commas wartet mit einer ganzen Reihe an Features auf. Dazu gehören verschiedene Trading-Bots, Sparplan-Möglichkeiten, Option-Trading und das Empfangen von Trading-Signalen. Wer sich erst einmal mit dem Tool vertraut machen möchte, kann das mit dem kostenlosen Plan tun.

Cryptohopper

Cryptohopper ist, ähnlich wie auch Pionex, eher für fortgeschrittene Trader geeignet. Das Tool kommt mit so vielen Funktionen daher, dass es Anfänger vielleicht abschrecken könnte. Wer aber durchblickt, darf sich über Features wie den automatisierten Handel, plattformübergreifendes Trading und API-Anbindung freuen.

Coinrule

Coinrule ist ein Trading-Bot, der sich in der Nutzung auf verschiedene Bedürfnisse zuschneiden lässt. So können Nutzer bei der Anmeldung direkt angeben, ob sie sich als Beginner, Fortgeschrittene oder Experten sehen. Das Programm wird dann dementsprechend an die Bedürfnisse der Nutzer angepasst. Die Gebühren fallen dabei je nach gewähltem Plan unterschiedlich aus.

Coinstats: Trading mit Überblick

Coinstats ist ein Tool, mit dem du dein Portfolio im Auge behalten kannst. Es kommt mit einem übersichtlichen Dashboard sowie einer großen Anzahl an Integrationen daher. Das beste: Die Grundfunktionen sind kostenfrei. Wer also erst einmal checken möchte, ob das Tool zu den eigenen Bedürfnissen passt, ist hier gut aufgehoben.