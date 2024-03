Wer mit Kryptowährungen handelt, muss Steuern zahlen. Das gilt gerade in bullishen Phasen, wie wir sie aktuell erleben. Vorbei sind die Zeiten, in denen Anleger ihre Gewinne am Fiskus vorbeimanövrieren konnten. Steuerbehörden rüsten weltweit auf. Wollen dafür bald auch Transaktionsdaten international untereinander austauschen. Vereinzelt findet diese Praxis bereits Anwendung. Krypto-Trader, die ihre Aktivitäten bisher noch nicht dem Finanzamt gemeldet haben, stehen unter Zugzwang. Doch wie werden Bitcoin, Ethereum und Co. eigentlich korrekt in der DACH-Region versteuert? BTC-ECHO wagt einen Vergleich und hat dazu mit Steuerexperte Hendrik Arendt gesprochen.

Steuererklärung für Kryptowährungen leicht gemacht Wir zeigen dir in unserem BTC-ECHO Vergleichsportal die besten Tools für die automatische und kinderleichte Erstellung von Krypto-Steuerberichten. Zum Steuersoftware-Vergleich