In diesem Artikel erfährst du:
- Auf welche Coins die Krypto-Millionäre jetzt setzen
- Wie man Staking "richtig" betreibt
- Was bei vielen Krypto-Anlegern zu einem Totalverlust führt
- Warum Buy-and-Hold oft besser funktioniert als Trading
- Wie man sich auf ein reibungsloses Asucashen vorbereitet
Pekuna ist ein spezialisierter Dienstleister für Krypto‑Steuern: Das Team bereitet für High-net-worth-individuals Transaktionsdaten auf, erstellt daraus Steuergutachten und begründet die steuerliche Einordnung nach aktueller Rechtslage. Ergänzend bietet Pekuna Schulungen für Investoren und Steuerkanzleien. Gründer Werner Hoffmann berichtet gegenüber BTC-ECHO exklusiv aus der täglichen Arbeit mit Kunden. Dabei erläutert er, wie seine Mandanten zu Krypto-Millionären wurden, wo typische Fallstricke liegen und warum sich der Fokus vom Jagen der besten DeFi‑Yields hin zu Jahresfrist, Steuern und Regulierung verschiebt.
