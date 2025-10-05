Werner Hoffmann erläutert, welche Investment-Strategien in der Praxis funktionieren, wo Anleger scheitern und von welchem Trend er besonders überrascht ist.

Krypto-Steuerexperte: “Das ist der Investment-Trend der Krypto-Millionäre”

In diesem Artikel erfährst du: Auf welche Coins die Krypto-Millionäre jetzt setzen

Wie man Staking "richtig" betreibt

Was bei vielen Krypto-Anlegern zu einem Totalverlust führt

Warum Buy-and-Hold oft besser funktioniert als Trading

Wie man sich auf ein reibungsloses Asucashen vorbereitet

Pekuna ist ein spezialisierter Dienstleister für Krypto‑Steuern: Das Team bereitet für High-net-worth-individuals Transaktionsdaten auf, erstellt daraus Steuergutachten und begründet die steuerliche Einordnung nach aktueller Rechtslage. Ergänzend bietet Pekuna Schulungen für Investoren und Steuerkanzleien. Gründer Werner Hoffmann berichtet gegenüber BTC-ECHO exklusiv aus der täglichen Arbeit mit Kunden. Dabei erläutert er, wie seine Mandanten zu Krypto-Millionären wurden, wo typische Fallstricke liegen und warum sich der Fokus vom Jagen der besten DeFi‑Yields hin zu Jahresfrist, Steuern und Regulierung verschiebt.

