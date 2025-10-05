App herunterladen
Lagebild 2025 Krypto-Steuerexperte: “Das ist der Investment-Trend der Krypto-Millionäre”

Werner Hoffmann erläutert, welche Investment-Strategien in der Praxis funktionieren, wo Anleger scheitern und von welchem Trend er besonders überrascht ist.

Johannes Dexl
Teilen
Bitcoin-Kurs124,064.00 $1.35 %
Bitcoin kaufen
Zwei Miniaturfiguren scheinen auf großen physischen Darstellungen von Ethereum- und Bitcoin-Münzen zu schürfen, die Millionäre in Vorbereitung und die sich entwickelnden Krypto-Strategien 2025 symbolisieren, alles vor einem Hintergrund aus Papierwährung.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Während Krypto-Neueinsteiger den neuesten Token hinterherrennen, gehen Krypto-OGs einen anderen Weg

In diesem Artikel erfährst du:

  • Auf welche Coins die Krypto-Millionäre jetzt setzen
  • Wie man Staking "richtig" betreibt
  • Was bei vielen Krypto-Anlegern zu einem Totalverlust führt
  • Warum Buy-and-Hold oft besser funktioniert als Trading
  • Wie man sich auf ein reibungsloses Asucashen vorbereitet

Pekuna ist ein spezialisierter Dienstleister für Krypto‑Steuern: Das Team bereitet für High-net-worth-individuals Transaktionsdaten auf, erstellt daraus Steuergutachten und begründet die steuerliche Einordnung nach aktueller Rechtslage. Ergänzend bietet Pekuna Schulungen für Investoren und Steuerkanzleien. Gründer Werner Hoffmann berichtet gegenüber BTC-ECHO exklusiv aus der täglichen Arbeit mit Kunden. Dabei erläutert er, wie seine Mandanten zu Krypto-Millionären wurden, wo typische Fallstricke liegen und warum sich der Fokus vom Jagen der besten DeFi‑Yields hin zu Jahresfrist, Steuern und Regulierung verschiebt.

Das könnte dich auch interessieren