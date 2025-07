In diesem Artikel erfährst du: Welche Krypto-Steuerdaten das Finanzamt wirklich verlangt

Wie man die Steuerhistorie korrekt erfasst und aufbereitet

Warum die Luft für Krypto-Steuersünder immer dünner wird

Was zu tun ist, wenn man die Steuererklärung nicht rechtzeitig abgeben kann

Am heutigen 31. Juli endet sie – die Abgabefrist der Krypto-Steuererklärung für den Besteuerungszeitraum 2024. Noch immer sind viele Anleger verunsichert: Welche Daten muss man für das Finanzamt aufbereiten? Genügt die händische Dokumentation per Excel-Tabelle oder braucht es ein professionelles Krypto-Steuertool? Was muss man tun, wenn man die nötigen Unterlagen nicht rechtzeitig zusammengestellt bekommt? Wie man die mit Bitcoin, Ethereum, XRP und Co. erzielten Gewinne richtig deklariert und unnötige Strafzahlungen vermeidet – und weshalb die Wahrscheinlichkeit immer größer wird, dass das Finanzamt zeitnah vielen Krypto-Steuersündern auf die Spur kommt.

