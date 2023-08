Niemand kann sagen, wann, nur dass er kommt: “Q-Day”, der Tag, ab dem Quantencomputer für uns alle Realität werden. Die Einschläge kommen immer näher. Kostproben der Tech-Konzerne, Fortschritte in der Wissenschaft: Die nächste digitale Revolution bahnt sich an – mit noch ungeahnten Folgen.

Markus Pflitsch glaubt: Die Quantentechnologie ist “die disruptivste der vielleicht nächsten 100 Jahre”. Der Physiker arbeitete am CERN in Genf, wechselte dann in die Wirtschaft. Mit Terra Quantum widmet sich der Unternehmer heute wieder seiner Quanten-Passion und entwickelt Software-Lösungen für die Wundermaschinen von morgen. Auch für Kryptowährungen. Denn Quantencomputer stellen eine ernsthafte Gefahr für Blockchains dar. Warum das so ist, wieso sich der Krypto-Space besser früh als spät darauf vorbereiten sollte, und weshalb die Verschmelzung mit Künstlicher Intelligenz nicht ungefährlich ist, hat BTC-ECHO im Gespräch erfahren.

