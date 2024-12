Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Bitcoin knackt 100.000 US-Dollar

Es ist geschafft, Bitcoin fügt eine weitere Null hinzu und steht erstmals über 100.000 US-Dollar. In der Spitze stieg die Kryptowährung Nr. 1 sogar über 104.000 USD. Damit ist ein historischer Meilenstein genommen und alle, die jemals in BTC investiert haben, im Profit.

Rente mit Bitcoin aufbessern: Alle Infos

Angesichts zunehmender Unsicherheiten in den klassischen Modellen der Rentenvorsorge suchen immer mehr Menschen nach Alternativen, um ihr Rentenkonzept zu diversifizieren. Bitcoin, mit seinem starken Wachstum in den zurückliegenden 15 Jahren, könnte dabei eine Schlüsselrolle einnehmen.

Doch wie könnte ein zukunftssicherer Rentenmix aussehen, welchen Stellenwert sollte Bitcoin darin haben und mit welcher Rente kann man dann im Alter rechnen?

Ripple (XRP) geht steil: Das steckt dahinter

Mehr als 400 Prozent in nicht einmal vier Wochen. XRP explodierte regelrecht und stieg damit in diesem Zeitraum um die gesamte Marktkapitalisierung von Solana an. Damit wurde SOL genauso wie Tethers USDT überholt, sodass XRP nun die drittgrößte Kryptowährung ist. Langjährige Krypto-Investoren kratzen sich verwundert am Kopf, kaum jemand rechnete mit dieser Rallye. Gerade neu in den Space kommende Privatanleger scheinen in dem Ripple-Coin ein großes Potenzial zu sehen. Mal soll BlackRock etliche Billionen US-Dollar an XRP kaufen, mal soll Swift vor der Übernahme stehen.

Krypto-Steuer-Spartipps zum Jahreswechsel

Krypto startet noch mal so richtig durch. Egal ob Bitcoin, Ethereum oder Solana: Es hagelt grüne Kerzen. Bei diesem Kursfeuerwerk sollten Anleger aber eines nicht aus dem Blick verlieren: Steuern. Denn zum Jahresende kann man hier mit ein paar Tricks Gewinne ordentlich optimieren. Wie genau das funktioniert, darüber hat BTC-ECHO mit dem Steuerexperten Dr. Hendrik Arendt gesprochen.

Muster-Krypto-Portfolios für jeden Geldbeutel

In den vergangenen Wochen ging es für den Krypto-Markt steil bergauf. Viele Investoren möchten am Bullrun partizipieren und machen sich Gedanken darüber, in welche Coins sie ihr Geld jetzt noch investieren sollen.

Mit Blick auf das kommende Jahr 2025 wurden insgesamt neun verschiedene Portfolios für jeden Anlegertyp erstellt. Wie unterschiedliche Investorentypen (konservativ, ausgewogen und spekulativ) für jeweils 1.000, 10.000 und 100.000 Euro ihr Kapital in Krypto anlegen können.

