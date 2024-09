Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Kamala Harris äußert sich erstmals zu Krypto

Sie hat es endlich getan: US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat sich erstmals zu Kryptowährungen geäußert. Zugegeben, besonders viel war es nicht, was die Demokratin zu Bitcoin und Co. zu sagen hatte. Dennoch werteten Experten, ihre Rede als einen Schritt in die richtige Richtung. Immerhin umgarnt ihr republikanischer Kontrahent Donald Trump die Krypto-Industrie seit Monaten.

Wie Harris’ zu werten ist und was das für den US-Wahlkampf verheißt, lest ihr hier: Kamala Harris äußert sich erstmals zu Krypto – und keiner versteht, was es bedeutet

Airdrop von Hamster Kombat floppt

Es sollte einer der größten Airdrops aller Zeiten werden, doch die Ausschüttung rund um das Krypto-Spiel, Hamster Kombat, sorgt für ordentlichen Ärger innerhalb der Szene. Lausige zehn Dollar bekamen die Spieler im Durchschnitt für ihre Mühen. Für Viele zu wenig. Aber auch der Umstand, dass 15 Prozent der Token an Influencer gingen, die das Spiel nicht getestet hatten, sorgte zusätzlich für Unmut.

Auch BTC-ECHO hat das Krypto-Spiel getestet. Zum Erfahrungsbericht geht es hier entlang: So wirst du Börsen-Boss und verdienst Krypto-Geld

Alameda-CEO Caroline Ellison muss ins Gefängnis

Wegen ihrer Rolle im Milliardenbetrug der gescheiterten Krypto-Börse FTX muss Caroline Ellison für 24 Monate ins Gefängnis. Der Richter sagte, dass sie ihre Strafe in einer Einrichtung in der Nähe von Boston verbüßen kann, wo ihre Familie lebt.

Ellison war ein Schlüsselzeuge im Prozess der Regierung gegen Sam Bankman-Fried – dem Gründer und CEO der gescheiterten Krypto-Börse, mit dem Ellison auch eine Beziehung hatte.

Was genau die ehemalige CEO von Alameda Research im Prozess offenbarte, lest ihr hier: Caroline Ellison: “SBF wies mich an, Straftaten zu begehen”

SEC legt “wahrscheinlich” Berufung gegen Ripple ein

Die Anzeichen auf ein Berufungsverfahren im Streitfall um die Kryptowährung XRP verdichten sich. Ehemalige SEC-Anwälte gehen fest davon aus, dass die Behörde Einspruch gegen das im Juli verhängte Urteil einlegen wird. Damals wertete das Gericht den Verkauf von XRP über Handelsplattformen nicht als Verstoß gegen Wertpapiergesetze. Nun könnte es allerdings zu einer Neuauflage des Hauptverfahrens kommen.

Wie die Chancen dafür genau stehen, lest ihr hier: Kommt jetzt die Berufung? SEC und Ripple wollen Geldstrafe aussetzen

Tornado-Cash-Entwickler drohen 45 Jahre Haft

Der Prozess gegen Roman Storm, einem der Entwickler des Krypto-Mixers Tornado Cash, in den USA ist vom Gericht für Dezember angesetzt worden. Ein Antrag auf Abweisung der Anklage wurde nun abgelehnt. Bei einer Verurteilung drohen dem Programmierer bis zu 45 Jahre Haft.

Storm wurde im vergangenen August wegen Verschwörung zur Geldwäsche, Verschwörung zur Begehung von Sanktionsverstößen und Verschwörung zur Führung eines nicht lizenzierten Geldtransferunternehmens angeklagt.