Bitcoins Resilienz in Krisenzeiten, eine Ethereum-Prognose und wie man am besten 10.000 Euro investieren sollte: die Krypto-News der Woche.

Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Israel vs. Iran: Bitcoin zeigt sich stark

Der Konflikt zwischen Israel und dem Iran eskaliert, was nicht nur das Leben der Einwohner beider Nationen bedroht, sondern auch die internationale Wirtschaft in Mitleidenschaft zieht. Ein Asset, welches sich erstaunlich resilient zeigt, ist Bitcoin.

Inwiefern die Kryptoleitwährung immer mehr zu Safe Haven Asset wird, lest ihr hier: Trotz Krise im Nahen Osten: Deshalb könnte Bitcoin bald ein neues Allzeithoch erreichen

Vorbild Strategy? Darum ist das Nachahmen gefährlich

Bitcoin war erst der Anfang. Inzwischen setzen börsennotierte Unternehmen auf Ethereum, Solana, XRP – und sogar KI-Token wie FET und TAO. Milliarden fließen in die neuen “Krypto-Treasuries” und sorgen für Euphorie bei Fans der jeweiligen Coins und Token. Doch was passiert, wenn das Kartenhaus wackelt?

Wie aus einer gerissenen Strategie ein systemisches Risiko werden kann und wie Anleger profitieren – oder verlieren können – das erfahrt ihr hier: So riskant sind die MicroStrategy-Copycats

Wie geht es für Ethereum weiter?

Ethereum meldet sich zurück – zumindest auf dem Papier. Nach Monaten der Flaute zieht das Interesse an ETH und den dazugehörigen ETFs wieder spürbar an. Doch viele Anleger bleiben skeptisch: Wie weit reicht die aktuelle Erholung wirklich? Welche Rolle Ethereum in der zweiten Jahreshälfte am Krypto-Markt spielen könnte – und mit welchen Kursen zu rechnen ist.

Die Antworten gibt es in diesem Artikel: Diesen ETH-Kurs erwarten Experten in 2025

Investment-Strategien 2025: Wie 10.000 Euro investieren?

Wer vor 15 Jahren 10.000 Euro in Bitcoin investiert hätte, wäre jetzt ein Milliardär. Heute ist der Krypto-Markt deutlich populärer – große Rendite kann man aber trotzdem noch erzielen, wenn man das richtige Portfolio besitzt. Wir haben verschiedene Strategien und ihr Potenzial analysiert. So baust du ein Krypto-Portfolio mit 10.000 Euro auf – datenbasiert, strategisch und mit klarem Fokus auf Bitcoin, Altcoins und Risikomanagement. Spoiler: Bitcoin-only ist nicht das erfolgreichste Portfolio.

Hier entlang zum Beitrag: So baust du ein Krypto-Portfolio mit 10.000 Euro im Jahr 2025

Krypto in der EU: Kann Europa mit den USA mithalten?

Unter der Krypto-freundlichen Trump-Regierung gedeiht die amerikanische Krypto-Branche. Doch auch hierzulande wächst der Sektor – und das Interesse der Bürger. Vor allem: wegen Inflation, Benutzerfreundlichkeit und einer konsequenten Regulierung. Das zumindest behauptet Gemini im Global State of Crypto Report 2025.

Wir haben mit dem Head of Europe der Krypto-Börse über MiCA, Europa und die Krypto-Adoption gesprochen. Und: Warum immer mehr Frauen in Bitcoin investieren.

Seine Antworten erhaltet ihr hier: So wird Europa zum führenden Krypto-Ökosystem

Empfohlenes Video Krypto-News: Große Bitcoin Bewegung voraus? XRP-SEC-Update bullish!