In diesem Artikel erfährst du: Wie Ethereum plötzlich zum Favoriten institutioneller Investoren wird

Wie realistisch eine Verachtfachung auf 80.000 US-Dollar laut neuen Analystenprognosen ist

Warum trotz aller Euphorie Vorsicht geboten ist – und wie stark die aktuelle Rallye wirklich getragen ist

Ethereum meldet sich zurück – zumindest auf dem Papier. Nach Monaten der Flaute zieht das Interesse an ETH und den dazugehörigen ETFs wieder spürbar an. Doch viele Anleger bleiben skeptisch: Wie weit reicht die aktuelle Erholung wirklich? Welche Rolle Ethereum in der zweiten Jahreshälfte am Krypto-Markt spielen könnte – und mit welchen Kursen zu rechnen ist.

