Hyphe, Volksbanken und regulatorische Warnungen der BaFin – in dieser Woche zeigt sich: Krypto ist in der Realwirtschaft angekommen, bleibt aber ein sensibles Terrain.

Volksbank befeuert Bitcoin-Wettlauf in Deutschland

Krypto in DACH

In diesem Artikel erfährst du: Wie über 30 Millionen Volksbank-Kunden direkten Zugang zum Bitcoin-Handel und Krypto-Sparplänen erhalten

Vor welchen dubiosen Krypto-Plattformen die BaFin aktuell ausdrücklich warnt

Weshalb Österreichs Finanzministerium selbst im Bullenmarkt kein Bitcoin-Geschenk annehmen will

Deutschlands größte Retail-Banken-Kooperation öffnet ihre Türen für Bitcoin: Mit dem Einstieg der Volks- und Raiffeisenbanken in den regulierten Krypto-Handel rückt die Vision einer massentauglichen Krypto-Adoption näher. Was bislang als Randerscheinung galt, wird nun zum Standardprodukt im Online-Banking. Und auch abseits davon hat sich im DACH-Raum viel bewegt – von tokenisierten Fonds bis hin zu großen politischen Weichenstellungen. Ein Überblick, der zeigt, wie konkret Krypto im Alltag geworden ist und vor welchen Projekten Investoren besser sich in Acht nehmen sollten.

