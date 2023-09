Krypto-Millionär über Nacht: Warum das bei Binance und Co. nicht so einfach ist

Regelmäßig erreichen den Krypto-Space Nachrichten über Investoren, die mit winzigen Einsätzen exorbitante Gewinne erzielen. Und das in kürzester Zeit, manchmal in wenigen Stunden. Die Chancen dafür sind freilich gering. Für den Otto-Normal-Investor aber gehen sie fast gegen null. Denn große Börsen wie Binance oder Coinbase führen viele Coins erst, wenn die Kursexplosion schon vorüber ist. Was es damit auf sich hat und auf welche Alternativen die Early Birds ausweichen.

