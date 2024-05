In diesem Artikel erfährst du: Wie man eine Korrekturphase nutzt, um sein Krypto-Portfolio auf die nächste Welle am Markt vorzubereiten

Warum es aus steuerlicher Sicht wichtig ist, eine Einschätzung über die Dauer des aktuellen Krypto-Zyklus zu haben

Welche Indikatoren dafür sprechen, dass die Korrektur bereits vorbei ist

Der April 2024 war nach über einem halben Jahr der erste Monat, der mit einem Verlust am Kryptomarkt geschlossen hat. Die Korrektur bei Bitcoin und Co. war also mehr als überfällig gewesen. Auch wenn der Blick auf das Krypto-Portfolio weniger Freude bereitet als noch vor einem Monat, so können Anleger diese Zeit clever nutzen, um noch mehr aus dem übergeordneten Bullrun-Zyklus herauszuholen.

