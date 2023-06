Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) konsolidierte im letzten Handelsmonat Mai zurück in Richtung des Ausbruchslevels um 25.000 US-Dollar. Während die Aktienindizes in den USA neue Jahreshochs ansteuerten und in Europa sogar neue Allzeithochs erreichten, sorgte die Stärke des US-Dollar für Kursrücksetzer bei vielen Kryptowährungen. Neben anhaltenden Liquiditätsproblemen im US-Bankensektor sowie steigenden Rezessionsrisiken keimte durch die fallende Kreditvergabe an Unternehmen zuletzt eine weitere Unwägbarkeit auf.

