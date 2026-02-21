App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Coinbase: 30€ verdienen
Jetzt mit Krypto starten & Bonus sichern
2.41 T $
Hyperliquid-Kurs29.73 $-1.59%
Bitcoin-Kurs68,081.00 $0.22%
Ethereum-Kurs1,976.10 $0.51%
XRP-Kurs1.43 $0.44%
BNB-Kurs626.10 $0.19%
Solana-Kurs85.33 $1.04%
TRON-Kurs0.288850 $1.23%
Dogecoin-Kurs0.098771 $-1.37%
Cardano-Kurs0.280358 $-1.57%
Zcash-Kurs260.20 $0.56%
Chainlink-Kurs8.89 $-0.61%
Meinungs-ECHO 

“Krypto ist völlig nutzlos” – US-Ökonomen lachen über Bitcoin und Co.

Etwas verfrüht erwachen die Krypto-Bären nach den jüngsten Kursrückgängen derzeit einmal mehr aus dem Winterschlaf und prophezeien den Untergang der Branche.

Johannes Dexl
Teilen
Bitcoin-Kurs68,081.00 $0.22 %
Bitcoin kaufen
Neel Kashkari (Mann) lächelt in Kamera

Beitragsbild: picture alliance / Chris Carlson

 | Neel Kashkari während eines Interviews auf dem Parteitag der Republikaner

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum ein Fed-Präsident Krypto als “nutzlos” abstempelt
  • Wie sich die undifferenzierten Aussagen entlarven lassen
  • Weshalb Bitcoin-Bären mit Schadenfreude derzeit falsch beraten sind

Neel Kashkari ist zurück – und zwar in seiner Paraderolle als Krypto-Kritiker. Auf dem “Midwest Economic Outlook Summit” nahm der Präsident der Federal Reserve Bank of Minneapolis die Branche frontal auseinander: Krypto sei im Vergleich zu KI “völlig nutzlos”, Stablecoin-Erklärungen seien meist nur “Buzzword-Salat”. Dass jemand, der Teil jener Institutionen ist, die der Krypto-Markt seit Jahren als Endgegner stilisiert, der Blockchain-Technologie den Nutzen grundsätzlich abspricht, ist nicht verwunderlich. Amüsant ist jedoch, wie sich die durch fallende Krypto-Kurse gestiegene Meinungsstärke der Kritiker in diesen Momenten bemerkbar macht. Eines der frappierenden Beispiele ist hier wohl Peter Zeihan, der inmitten des vergangenen Bitcoin-Bärenmarkts im Podcast bei Joe Rogan prophezeite, dass Krypto auf Null, BTC aufgrund der dafür notwendigen Energiekosten sogar in den negativen Bereich fallen werde.

Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments!
  • Exklusive Artikel & Marktdaten
  • Täglich Kurs-Updates & Analysen
  • Infos zu Steuern & Regulierung
  • Weniger Werbung
  • Jederzeit kündbar
Jetzt entdecken

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Maple-Finance-Logo vor Chartbild, daneben liegen Bitcoin-, Ethereum- und Solana-Münzen
Jetzt einsteigen?Maple Finance: Warum SYRUP jetzt das beste DeFi-Investment sein könnte
Eine Ethereum-Münze vor einem blauen Hintergrund
On-Chain-AnalyseEthereum-Kurs am Abgrund – Start einer neuen Rallye?
Zeilen von Computer-Code auf einem schwarzen Hintergrund
"Tag der Abrechnung"Web3-Entwickler: Branche erlebt stärksten Einbruch aller Zeiten
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Aave
121.66 $
4.98%
POL (ex-MATIC)
0.110276 $
4.54%
Uniswap
3.62 $
3.86%
Ethereum Classic
9.08 $
3.72%
Morpho
1.62 $
3.08%
NEXO
0.897623 $
2.54%
pippin
0.488263 $
2.29%
Polkadot
1.36 $
1.65%
MemeCore
1.37 $
1.63%
Arbitrum
0.098511 $
1.56%
Provenance Blockchain
0.017213 $
-6.57%
​​Stable
0.028465 $
-4.14%
LEO Token
8.35 $
-3.95%
Official Trump
3.47 $
-2.69%
Ethena
0.108210 $
-2.45%
Midnight
0.058985 $
-2.27%
Render
1.47 $
-2.20%
Pepe
0.000004 $
-2.08%
Pi Network
0.173105 $
-1.97%
Bonk
0.000006 $
-1.89%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren