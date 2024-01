Anycoin Direct, eine niederländische Kryptowährungsplattform, hat einen wichtigen Meilenstein erreicht und als erste niederländische Kryptowährungsplattform die begehrte Lizenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erhalten. Diese Handels- und Custody-Lizenz ermöglicht es Anycoin Direct, in Deutschland sichere Custody- und Handelsdienstleistungen für Kryptowährungen anzubieten, die vollständig mit den strengen Transparenz-, Verbraucherschutz- und Sicherheitsvorschriften übereinstimmen. Mit einem Jahrzehnt Erfahrung in der Kryptowährungsbranche ist Anycoin Direct einer der etabliertesten Krypto-Broker in Europa.

Stärkung der deutschen Krypto-Branche

“Der Erhalt der BaFin-Lizenz in Deutschland ist ein entscheidender Schritt für die globale Expansion von Anycoin Direct. Deutschland, gemessen am BIP die aktuell drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, ist der einzige EU-Mitgliedstaat, der umfassende regulatorische Richtlinien für Kryptowährungsplattformen eingeführt hat. Unsere BaFin-Lizenz ist nicht nur eine behördliche Genehmigung, sondern auch unser unerschütterliches Bekenntnis zu den höchsten Standards für Finanzgeschäfte und Vertrauenswürdigkeit”, erklärt Bram Ceelen, CFO von Anycoin Direct.



Bas Lamers, Geschäftsführer der Anycoin Direct GmbH, unterstreicht die Bedeutung dieses Erfolgs: “Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Krypto-Dienstleistungen nun auch Geschäfts- und Privatkunden in Deutschland anbieten können. Unser unermüdlicher Einsatz und die enge Zusammenarbeit mit der BaFin haben zu dieser prestigeträchtigen Anerkennung geführt. Die Zulassung durch die BaFin, eine der angesehensten Finanzaufsichtsbehörden in Europa, unterstreicht nicht nur unsere Sicherheit und Zuverlässigkeit, sondern bestätigt auch den hohen Anspruch unserer internen und externen Prozesse. Wir freuen uns darauf, unseren deutschen Kundinnen und Kunden eine nahtlose Krypto-Erfahrung zu bieten, die von Sicherheit und einer engen Kundenbindung geprägt ist.

Über Anycoin Direct

Anycoin Direct hat bewiesen, dass der Kryptowährungssektor zugänglich und benutzerfreundlich sein kann. Die Plattform ist seit 2013 in Betrieb und wird für ihren schnellen und persönlichen Kundenservice gelobt. Dieser kundenfreundliche Ansatz hat Anycoin Direct zu einer der vertrauenswürdigsten Kryptowährungsplattformen in Europa gemacht, die mehr als 500.000 Nutzer bedient. Anycoin Direct schrieb Schlagzeilen, als es als erstes europäisches Unternehmen den Fußballverein PSV Eindhoven via Bitcoin sponserte. In den letzten zehn Jahren ist Anycoin Direct stark gewachsen und hat seine Dienstleistungen und seinen Kundenstamm in ganz Europa ausgebaut. Die BaFin-Lizenz ergänzt nun die bestehenden Lizenzen der DNB (niederländische Banklizenz) und der FMA (österreichische Finanzmarktaufsicht).