Wenn es um die steuerliche Behandlung von Kryptowährungen geht, schrecken viele Anleger zurück. Wann die Jahreshaltefrist gilt und wann nicht, ist vermutlich eine der wichtigsten Fragestellungen in Bezug auf die Steuererklärung – und diese sollte bis zum 2. September beim zuständigen Finanzamt eingereicht werden. Ein Spezialfall: börsengehandelte Krypto-Produkte. Für den Kauf von Krypto ETPs kann es gute Gründe geben, etwa die Sicherheit von regulierten Finanzinstrumenten oder auch die Bequemlichkeit des Handels über ein bereits bestehendes Aktiendepot.

Gegenüber BTC-ECHO erklärt Rechtsanwalt und Steuerexperte Stefan Winheller den entscheidenden Punkt: “Wichtig ist beim Investieren in ETPs vor allem, dass der Anleger auch ETPs nach einem Jahr Haltedauer steuerfrei veräußern kann, wenn der ETP ihm einen Anspruch auf Auslieferung der Kryptowährungen vermittelt.” In diesem Fall wäre ein Krypto ETP also wie ein direkt auf einer Krypto-Börse erworbener Coin zu behandeln. Wenn das Finanzprodukt einen solchen Auslieferungsanspruch nicht gewährt, dann fällt jedoch die normale Kapitalertragsteuer an, auch beim Verkauf nach über einem Jahr.

Recherche macht den Unterschied

Aufgrund dieser steuerlichen Unterscheidung sollten Krypto-Anleger vor einem Investment den Prospekt des ETPs aufmerksam durchsehen, um sich über die Möglichkeit der Auslieferung von Coins bewusst zu sein. Steuerexperte Winheller gibt einen weiteren Tipp: “Selbst wenn ein Verkauf nach einem Jahr steuerfrei möglich ist, sollte der Anleger vor einem Verkauf sicherheitshalber seine Bank ansprechen und so sicherstellen, dass sie den Verkauf auch tatsächlich als steuerfrei abwickelt.” Nicht alle Depotbanken sind schon mit der steuerlich korrekten Handhabung der neuen Krypto ETPs vertraut.

Sollte es zu einem missverständlichen Steuereinbehalt durch die verantwortliche Bank kommen, “müsste sich der Krypto-Anleger die zu Unrecht einbehaltene und abgeführte Kapitalertragsteuer mit seiner Steuererklärung vom Finanzamt zurückholen.” Wenn Investoren die richtigen Bitcoin ETPs mit Auslieferungsanspruch wählen, profitieren sie dank der Jahreshaltefrist jedenfalls genauso von einer Buy & Hold Strategie wie klassische BTC-Hodler. Welche wichtigen Punkte beim Thema Krypto-Steuern noch zu berücksichtigen sind, lest ihr hier: “Krypto-Steuererklärung: Auf diese Fallstricke sollten Investoren achten”

Redaktioneller Hinweis: Dieser Artikel stellt keine steuerliche Beratung dar und ersetzt keinesfalls eine professionelle Beratung.