Millionen Trader verloren binnen Stunden ihr Kapital. Der jüngste Krypto-Crash zeigt, welche Strategien sich bewähren und welche Anlegern teuer zu stehen kommen.

Das steckt hinter dem größten Krypto-Ausverkauf aller Zeiten

In diesem Artikel erfährst du: Wie Hebeltrading funktioniert und warum schon kleine Kursbewegungen alles entscheiden

Womit man das Risiko von Liquidationen effektiv begrenzen kann

Worin sich kurzfristige Spekulation und strategisches Investieren unterscheiden

Welche Strategie sich langfristig wirklich auszahlt

Am vergangenen Wochenende erlebte der Krypto-Markt eine historische Schockwelle. In nur wenigen Stunden wurden Positionen im Wert von über 19 Milliarden US-Dollar liquidiert – ein Rekordwert. Viele Trader, die mit hohem Hebel auf steigende Kurse gesetzt hatten, wurden aus dem Markt gespült, als das altbekannte Thema der Zollkriege wieder aufflammte und neue Handelsdrohungen zwischen den USA und China die Anleger verunsicherten. Dieses Ereignis lieferte eine eindrückliche Blaupause für die Risiken des Hebeltradings und wirft die Frage auf, ob der Kauf von Kryptowährungen nicht die deutlich vernünftigere Form des Investments ist.

