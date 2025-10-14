App herunterladen
Liquidations-Schock Das steckt hinter dem größten Krypto-Ausverkauf aller Zeiten

Millionen Trader verloren binnen Stunden ihr Kapital. Der jüngste Krypto-Crash zeigt, welche Strategien sich bewähren und welche Anlegern teuer zu stehen kommen.

Josip Filipovic
Eine Bitcoin-Münze steht aufrecht zwischen verstreuten Münzen mit einer roten, abwärts gerichteten Grafik im unscharfen Hintergrund, die den Rückgang des Kryptowertes hervorhebt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Mehr Risiko oder mehr Ruhe – am Ende zählt die eigene Strategie

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie Hebeltrading funktioniert und warum schon kleine Kursbewegungen alles entscheiden
  • Womit man das Risiko von Liquidationen effektiv begrenzen kann
  • Worin sich kurzfristige Spekulation und strategisches Investieren unterscheiden
  • Welche Strategie sich langfristig wirklich auszahlt

Am vergangenen Wochenende erlebte der Krypto-Markt eine historische Schockwelle. In nur wenigen Stunden wurden Positionen im Wert von über 19 Milliarden US-Dollar liquidiert – ein Rekordwert. Viele Trader, die mit hohem Hebel auf steigende Kurse gesetzt hatten, wurden aus dem Markt gespült, als das altbekannte Thema der Zollkriege wieder aufflammte und neue Handelsdrohungen zwischen den USA und China die Anleger verunsicherten. Dieses Ereignis lieferte eine eindrückliche Blaupause für die Risiken des Hebeltradings und wirft die Frage auf, ob der Kauf von Kryptowährungen nicht die deutlich vernünftigere Form des Investments ist.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das könnte dich auch interessieren