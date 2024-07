Krypto-Comeback: Diese Altcoins profitieren am meisten

Immer dann, wenn Bitcoin sich wieder stärker zeigt, können auch andere Coins davon profitieren; und diese Woche hat Bitcoin erneut Stärke bewiesen, mit aktuell etwa 64.400 US-Dollar. Von diesem Aufschwung haben insbesondere drei Coins stark profitiert. Hier sind die Top-Performer der Woche: Worldcoin, Helium und dogwifhat.

Worldcoin (WLD): + 49,4 Prozent in einer Woche

Worldcoin wurde von Sam Altman gegründet und glaubt daran, die “Weltwährung” zu werden. Mit der Registrierung der eigenen Iris bekommen die Nutzer WLD ausgezahlt, BTC-ECHO berichtete.

Worldcoin (WLD) hat in der vergangenen Woche eine ziemliche Rallye hingelegt. Der Kurs stieg um satte 49,4 Prozent auf aktuell 2,60 US-Dollar. Trotz dieser starken Performance bleibt dem Coin noch Luft nach oben bis zu seinem Allzeithoch von fast 12 US-Dollar im März dieses Jahres. Worldcoin ist bekannt für seine hohen Volatilitäten, mit starken Kursanstiegen, die oft von ebenso heftigen Abverkäufen gefolgt werden. Diese Muster könnten sich wiederholen, weshalb Anleger die historische Volatilität im Blick behalten sollten.

WLD auf dem 7-Tages-Chart, Quelle: Goingecko

Ein wichtiger Faktor für die jüngste Kursentwicklung ist, dass der Entwickler von Worldcoin eine entscheidende Änderung an der Sperrfrist für WLD Token bekannt gegeben hat. Die neue Richtlinie reduziert die tägliche Verteilung von 3,3 Millionen auf 2 Millionen Token ab dem 24. Juli 2024. Diese Nachricht sorgte umgehend für einen Kursanstieg des WLD Tokens.

Langfristig betrachtet, könnte sich dennoch ein bearishes Szenario abzeichnen, wenn man die Tokenomics und die Fundamentaldaten des Projekts berücksichtigt. Der maximale Vorrat sind 10 Milliarden Token, von denen derzeit nur 279 Millionen im Umlauf sind. Dies bedeutet, dass noch erhebliche Token Unlocks bevorstehen, die zu starker Inflation führen können. Solche Inflationen könnten wiederum zu massiven Abverkäufen und Liquidationen führen, was den Kurs stark nach unten drücken könnte. Die aktuelle Stimmung ist jedoch relativ bullisch, was durch die Verlängerung der Vesting-Periode für Core Contributors gestützt wird. Diese Maßnahme reduziert die Token-Inflation in den kommenden Jahren etwas und wird als positiv angesehen.

Helium (HNT): + 39,9 Prozent innerhalb 7 Tagen

Helium ist ein Pionierprojekt im Bereich des Internet of Things (IoT). Das Team hinter Helium geht nun einen Schritt weiter und erweitert die Mission über drahtlose Netzwerke hinaus: Jetzt werden auch dezentrale physische Infrastrukturnetzwerke (DePINs) integriert. Diese “Network of Networks”-Idee erlaubt es neuen Subnetzwerken, die bestehende globale Helium-Infrastruktur zu nutzen, um schneller zu skalieren und neue Anwendungen zu entwickeln.

Noch Anfang Juli sah es für Helium düster aus, als der Kurs stetig abfiel nach dem letzten Anstieg Ende April. Doch mittlerweile hat sich das Blatt gewendet. Der Kurs ist stark angestiegen, was auf die positiven Nachrichten über die DePIN-Erweiterung sowie die kryptofreundlichen Kommentare rund um Donald Trump zurückzuführen sein könnte. Aktuell gehört Helium zu den absoluten Top-Performern dieser Woche und handelt bei 4,25 US-Dollar. Innerhalb von nur sieben Tagen konnte Helium einen beeindruckenden Zuwachs von knapp 40 Prozent verzeichnen.

Helium-Kurs auf dem 7-Tages Chart, Quelle: Coingecko

Trotz dieses massiven Anstiegs hat Helium im diesjährigen Bullrun sein altes Allzeithoch von 54,88 US-Dollar, das im November 2021 erreicht wurde, noch nicht angetestet. Dies zeigt, dass noch viel Potenzial für ein neues Allzeithoch in Helium steckt. Die jüngste Kursentwicklung unterstreicht, dass der Coin weiterhin vielversprechend ist und Anleger auf eine mögliche Rückkehr zu früheren Höchstständen hoffen dürfen.

Dogwifhat (WIF): + 52,8 Prozent innerhalb 7 Tagen

Auch in dieser Woche schafft es ein Hunde-Meme wieder, zahlreiche Anleger zu motivieren, in Dogwifhat (WIF) zu investieren. Trotz eines vorangehenden Kursrückgangs, der durch massive Abverkäufe von Walen ausgelöst wurde, hat sich der Coin schnell erholt. Diese Abverkäufe boten vielen Anlegern eine Einstiegsmöglichkeit. Seitdem hat der Kurs wieder enorm zugelegt: Der Kurs stieg um 52,8 Prozent an im Vergleich zur Vorwoche. Der Coin handelt derzeit bei 2,38 US-Dollar und ist damit nur noch gut 50 Prozent von seinem Allzeithoch aus dem März dieses Jahres entfernt. Mit einer Marktkapitalisierung von etwa 2,3 Milliarden US-Dollar hält Dogwifhat konstant den vierten Platz unter den größten Memecoins. Dogwifhat (WIF) ist seit langem ein Outperformer im Memecoin-Sektor und findet große Unterstützung durch seine starke Community.

WIF-Kurs auf dem 7-Tages-Chart, Quelle: Coingecko