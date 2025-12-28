Krypto im Fokus: BlackRock dominiert mit Bitcoin-ETF, JPMorgan prüft Krypto-Angebote, MicroStrategy bremst Käufe. Die wichtigsten Entwicklungen im Überblick.

Das sind die 5 wichtigsten Krypto-News der Woche

Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende zu. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Blockchain und Co. kompakt im Überblick.

Bitcoin-ETF von BlackRock zählt zu den stärksten Fonds des Jahres

Der Bitcoin-ETF von BlackRock gehört 2025 zu den erfolgreichsten börsengehandelten Fonds und zieht trotz volatil geprägter Märkte erhebliche Mittel an. Vor allem institutionelle Investoren nutzen den ETF als regulierten Zugang zu Bitcoin.

Damit unterstreicht das Produkt, wie stark sich Bitcoin im klassischen Finanzmarkt etabliert hat. In mehreren Kennzahlen lässt der Fonds sogar traditionelle Gold-ETFs hinter sich.

Gold vs. Bitcoin: Wer hat 2026 die Nase vorn?

Der Vergleich zwischen Gold und Bitcoin rückt mit Blick auf 2026 erneut in den Fokus von Investoren. Während Gold zuletzt neue Höchststände erreicht hat, zeigt sich Bitcoin deutlich schwankungsanfälliger.

Kurzfristig fällt die Einschätzung vieler Marktbeobachter zugunsten des Edelmetalls aus. Bitcoin bleibt ein chancenreiches, aber risikoreicheres Investment. Warum Bitcoin im Vergleich zu Gold aktuell unterbewertet erscheint, lest ihr hier: Gold stark überverkauft: Jetzt in Bitcoin rotieren?

Krypto-Community verabschiedet US-Senatorin Cynthia Lummis

Die US-Senatorin Cynthia Lummis galt als eine der profiliertesten politischen Fürsprecherinnen von Bitcoin und Kryptowährungen. Entsprechend groß ist die Resonanz in der Krypto-Community auf ihren Abschied.

Lummis setzte sich über Jahre für klare Rahmenbedingungen und eine innovationsfreundliche Regulierung ein. Viele Marktteilnehmer sehen ihren Rückzug als spürbaren Verlust für die Branche.

JPMorgan prüft Krypto-Angebot für Großkunden

Der US-Bankenriese JPMorgan prüft laut Insidern ein mögliches Krypto-Angebot für institutionelle Kunden. Damit tastet sich eines der größten Finanzhäuser der Welt weiter an digitale Vermögenswerte heran.

Konkrete Details zu Umfang oder Zeitpunkt sind bislang offen. Der Vorstoß zeigt jedoch, dass Krypto auch für systemrelevante Banken strategisch an Bedeutung gewinnt.

Strategy verzichtet auf Bitcoin-Kauf und erhöht Cash-Reserven

Strategy erhöht seine Liquiditätsreserven und verzichtet vorerst auf weitere Bitcoin-Käufe. Der Schritt überrascht, da das Unternehmen bislang für eine aggressive Akkumulationsstrategie bekannt war.

Beobachter werten die Entscheidung als Zeichen wachsender Vorsicht. Angesichts der Marktlage gewinnt finanzielle Flexibilität für das Unternehmen offenbar an Priorität.

