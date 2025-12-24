Während Gold von einem Allzeithoch zum nächsten rennt, scheint Bitcoin unterbewertet zu sein. Marktbeobachter sehen Chancen.

Gold stark überverkauft: Jetzt in Bitcoin rotieren?

In diesem Artikel erfährst du: Warum Bitcoin im Vergleich zu Gold aktuell unterbewertet erscheint

Wieso eine Rotation von Gold in Bitcoin jetzt besonders attraktiv sein kann

Warum 2026 für Bitcoin ein explosives Comeback möglich ist

Es wird aller Voraussicht nach ein negatives Jahr für Bitcoin. Die Kryptowährung Nr. 1 ging bei einem Kurswert von rund 93.000 US-Dollar ins Jahr 2025; legt BTC in den nächsten sieben Tagen keine Jahresendrallye hin, wird der Schlusskurs unter diesem Wert liegen.

Deshalb wird auch der Start des kommenden Jahres unter erschwerten Bedingungen stehen. Dennoch bieten die derzeit günstigen Kurse attraktive Einstiegmöglichkeiten.

