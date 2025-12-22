Insider enthüllt: JPMorgan prüft Krypto-Angebot für Großkunden

- Der Bankengigant JPMorgan erwägt, seinen institutionellen Kunden den Handel mit Kryptowährungen anzubieten. Dies geht aus einem Bericht von Bloomberg hervor, der sich auf eine mit den Plänen vertraute Person beruft.
- Demnach bewertet das Unternehmen von CEO Jamie Dimon, welche Produkte und Dienstleistungen die Marktsparte anbieten könnte, um ihre Präsenz im Krypto-Sektor auszubauen. Dies könnte laut der anonymen Quelle den Spot- und Derivatehandel umfassen.
- Die Bemühungen, die sich noch in einem frühen Stadium befinden, sind eine Reaktion auf das steigende Interesse der Kunden nach Änderungen im US-amerikanischen Regulierungsumfeld für digitale Vermögenswerte, fügte die Person hinzu. Konkrete Pläne hängen davon ab, ob eine ausreichende Nachfrage nach einem bestimmten Produkt besteht, sowie von einer Bewertung der Risiken und Chancen und der Frage, was aus regulatorischer Sicht machbar ist.
- Parallel dazu lanciert JPMorgan einen tokenisierten Geldmarktfonds auf Ethereum. “Das Kundeninteresse an der Tokenisierung ist enorm”, erklärte John Donohue, Leiter Liquidität bei JPMorgan Asset Management. “Wir wollen in diesem Bereich eine führende Rolle einnehmen und gemeinsam mit unseren Kunden sicherstellen, dass wir eine Produktpalette anbieten, die ihnen auf Blockchain-Basis die gleichen Auswahlmöglichkeiten bietet wie traditionelle Geldmarktfonds.“
- Die zunehmende Krypto-Adoption ist eine Reaktion auf das sich wandelnde regulatorische Umfeld in den Vereinigten Staaten. Die Regierung unter US-Präsident Donald Trump hat seit Januar mehrere Maßnahmen zugunsten der Krypto-Branche ergriffen, darunter die Unterzeichnung eines Gesetzes über Zahlungen mit Stablecoins, dem GENIUS Act.
- Möchtest du Bitcoin, Ethereum oder andere Kryptowährungen kaufen, kannst du dies unter anderem bei Coinbase machen. Aktuell erhältst du dort 30 Euro in Bitcoin geschenkt, wenn du Kryptowährungen im Wert von mindestens 30 Euro kaufst.
Empfohlenes Video
Bitcoin & Altcoins: Kippen die Märkte vor Weihnachten?
Quelle
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das könnte dich auch interessieren