Die Inflation hat Deutschland nach wie vor fest im Griff. Ende letzten Jahres lag sie bei über zehn Prozent, die Prognosen für 2023 sind mit sechs bis sieben Prozent zwar moderater, aber immer noch beunruhigend. BTC-ECHO fragte Unternehmer und Finanzexperten, wie man sein Geld am schlauesten investiert und somit vor weiterer Entwertung bewahrt. Dabei würden Investoren wie Julian Hosp, Lars Erichsen oder Marc Friedrich die unterschiedlichsten Strategien fahren. Auf welche Karte die Unternehmer eine Investitionssumme von 10.000 Euro besonders setzen würden, sorgt mitunter für Überraschung.

BTC-ECHO: Wie würdest du 10.000 Euro investieren, um dich in den nächsten fünf Jahren vor der Inflation zu schützen?

Dr. Julian Hosp, CEO von Cake DeFi: “Falls 10.000 Euro alles sind, was ich habe, dann würde ich in das beste Investment aller Zeiten investieren, um mich vor Inflation zu schützen: mich selbst. 10.000 Euro in Krypto würde ich als Inflationsschutz dann investieren, wenn ich Investments in mich selbst (Business und Wissen) bereits maximiert habe. Hier würde ich 40 Prozent Bitcoin, 40 Prozent Ethereum und 20 Prozent DeFi-Chain als Investment tätigen.”

