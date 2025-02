Die letzten Tage verliefen unter Anspannung, die Märkte stehen unter Druck. Bitcoin rutscht ab, Ethereum ebenfalls – und viele Altcoins kämpfen mit zweistelligen Verlusten. Nicht so Mantra (OM), Tron (TRX) und Monero (XMR). Die drei Altcoins schwimmen gegen den Strom und beweisen Stärke. Die Hintergründe.

Mantra (OM): RWA-Trend hält Kurs vorerst stabil

Während der Kryptomarkt unter Verkaufsdruck steht, behauptet sich Mantra (OM) weiterhin stabil. Mit einem Kurs von 7,64 US-Dollar steht Mantra etwa auf demselben Kursniveau von letzter Woche. Als einer der wenigen, kann der Coin sogar einen Kurszuwachs verbuchen, wenngleich dieser mit 0,9 Prozent eher dürftig ausfällt. Das ist etwa 15 Prozent vom dieswöchigen Allzeithoch bei 8,99 US-Dollar entfernt.

Mantra profitiert vom wachsenden Interesse an Real World Assets. Dennoch gibt es Zweifel an der Nachhaltigkeit des Anstiegs. Aus charttechnischer Sicht entscheidet sich in den kommenden Tagen, ob der Kurs seine Hochs erneut angreifen kann. So soll man den Teufel bekanntlich nicht an die Wand malen, doch sieht das Marktumfeld für neue Allzeithochs derzeit eher herausfordernd aus.

OM auf dem 7-Tages-Chart, Quelle: Coingecko

Tron (TRX): Positiver Ausblick beim SEC-Verfahren, Kurs hält sich wacker

Auch Tron (TRX) hält sich vergleichsweise stabil. Mit einem Kurs von 0,226 US-Dollar verzeichnet TRX zwar ein für Krypto-Verhätlnisse leichtes Minus von 8,8 Prozent auf die Woche gesehen, nichtsdestotrotz liegt Tron (TRX) im Jahresvergleich mit 57,3 Prozent Kursplus deutlich im grünen Bereich.

Das liegt nicht zuletzt an der massiven Nutzung im DeFi-Sektor. Trons Blockchain gehört zu den meistgenutzten Netzwerken, wenn es um Stablecoin-Transaktionen und DeFi-Anwendungen geht.

Auch bei der laufenden Auseinandersetzung mit der SEC scheint es nun positive Ausblicke zu geben. Seit März 2023 steht Tron-Gründer Justin Sun im Fokus der Behörde, die ihm unter anderem Wash Trading und den Verkauf nicht registrierter Wertpapiere vorwirft. Laut aktuellen Gerichtsdokumenten haben beide Seiten beantragt, das Verfahren vorübergehend auszusetzen, um eine außergerichtliche Einigung zu prüfen. Dass die SEC in den letzten Wochen bereits ihre Ermittlungen gegen etwa Uniswap und Gemini eingestellt hat, könnte ein Indiz dafür sein, dass auch Sun mit einer milderen Behandlung rechnen kann. BTC-ECHO berichtete.

TRX auf dem 7-Tages-Chart, Quelle: Coingecko

Monero (XMR): Anonymität als neuer Krisenschutz?

Monero (XMR) bleibt als einer der letzten echten Privacy-Coins ein gefragtes Asset mit treuen Haltern. Trotz mehrfacher Delistings an zentralisierten Börsen zeigt sich der Kurs im aktuellen Marktumfeld robust.

Der Privacy-Coin notiert aktuell bei 212,51 US-Dollar und hat sich trotz eines leichten Wochenverlustes von 10,1 Prozent in den letzten Monaten gut gemacht. Noch vergangene Woche erreichte XMR mit 235 US-Dollar ein neues Verlaufshoch – das höchste Niveau seit April 2022. Lies hier unsere Kursanalyse: Welche Kursmarken werden charttechnisch entscheidend sein?

Monero (XMR) auf dem 7-Tages-Chart, Quelle: Coingecko