In diesem Artikel erfährst du: Warum der RWA-Coin Mantra vor einer Kurskorrektur stehen könnte

Welche Kursunterstützungen nun zwingend verteidigt werden müssen um den Aufwärtstrend nicht zu gefährden

Wieso es bei Mantra einige Ungereimtheiten gibt

Der Kurs des nach Marktkapitalisierung größten RWA-Coins Mantra (OM) führte die Liste der Top-Performer unter den 100 größten Altcoins seit Jahresbeginn mit großem Abstand an. Allein in den letzten 30 Handelstagen konnte die auf Real World Assets (RWA) spezialisierte Layer-1 Blockchain Mantra (OM) um 90 Prozent im Wert hinzugewinnen. In der Spitze stieg der OM-Kurs am vergangenen Wochenende auf ein neues Allzeithoch bei 8,00 US-Dollar an. Zwar konnte sich der Kurs der aktuellen Schwäche am Kryptomarkt in den letzten Tagen ebenfalls nicht gänzlich entziehen, mit aktuell 7,37 US-Dollar handelt Mantra aber unverändert in Schlagdistanz zu seinem Vorwochenhoch. Ob der Kurs nun dennoch sein Hoch gesehen haben könnte, und welche Kursmarken Anleger auf der Ober- und Unterseite im Blick haben müssen, thematisiert diese Kursanalyse.

