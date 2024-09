In diesem Artikel erfährst du: Wieso Kraken in Deutschland Coins delistet

Welche Widrigkeiten die Kundschaft bei der Migration nach Deutschland beklagt

Wie Kraken dazu Stellung nimmt

Seit Juni 2024 ist klar: Kraken kommt nach Deutschland. Für diejenigen, die bereits länger Kundin oder Kunde sind, war diese Nachricht überraschend. Konnte man hierzulande doch seit Jahren die Dienste der US-Börse in Anspruch nehmen. Doch mit der Kooperation mit DLT Finance strebt die Exchange, die bereits 2011 gegründet wurde, ein festes Standbein in Deutschland an, selbstverständlich MiCA-konform. Doch der Start läuft alles andere als glatt.

Kraken nimmt über 80 Coins aus dem Programm

