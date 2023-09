Zu gut, um wahr zu sein? Zusammen mit dem Peaq-Netzwerk will ein Krypto-Unternehmen aus Deutschland Mining kostenlos zur Verfügung stellen. Klappt das wirklich?

Reale Krypto-Anwendungen und Mining “for free”? Das versprechen Peaq und Kansi Solutions. Dabei geht es aber nicht etwa um Bitcoin – sondern um das IoT-Prokjekt Helium. Damit schließt sich Kansi dem peaq-Netzwerk an. Diese Zusammenarbeit soll die Skalierbarkeit der Projekte in beiden Ökosystem erheblich erhöhen. Kostenloses Krypto-Mining. Zu gut, um wahr zu sein. Hält Kansi Wort? Oder ist das alles bloß Marketing? BTC-ECHO hat nachgefragt. So viel Geld lässt sich wirklich mit Krypto-Mining verdienen.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ € 1,- für 1 Monat Nur für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden