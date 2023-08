Klaytn (KLAY) ist ein Krypto-Projekt aus Südkorea. Hinter ihr steckt der Internet-Gigant Kakao. Was kann der Coin?

Klaytn (KLAY) – was kann der koreanische Coin?

Klaytn (KLAY) – was kann der koreanische Coin?

Klaytn gehört zu den Krypto-Projekten, die es geschafft haben, sich in der Top 100 festzubeißen. Etwas abgeschlagen zwar, aber immerhin: Für ein Projekt, das bereits seit 2019 existiert, kann man im Krypto-Bereich hier fast schon von Langlebigkeit sprechen.

Mehr Krypto-Wissen? Du willst mehr über Blockchain, Kryptowährungen und Bitcoin erfahren? Dann schau in unserer Academy vorbei! Jetzt schlau machen

Wer steckt hinter Klaytn (KLAY)?

Ground X, das auf Blockchain spezialisierte Tochertunternehmen des südkoreanischen Internetanbieters Kakao, hat bereits im Jahr 2019, also zum Start der Plattform, ein erstes Konsortiumstreffen abgehalten. Die Nodes der Plattform werden seit Beginn von einem Zusammenschluss einflussreicher koreanischer Unternehmen betrieben. Zu den Mitgliedern des Konsortiums zählten zu diesem Zeitpunkt LG Electronics, Binance, Axiata Digital und Hashkey.

Die Blockchain-Plattform selbst wurde von Ground X selbst entwickelt. Hierbei handelt es sich um eine hybride Architektur, die Merkmale einer öffentlichen und einer privaten Blockchain miteinander verbindet. Sie besteht aus den folgenden Bestandteilen:

Klaytn Governance Council: Eine Gruppe ausgewählter Unternehmen und Organisationen, die gemeinsam die Entscheidungen in Bezug auf die Entwicklung und Verbesserung von Klaytn treffen.

Eine Gruppe ausgewählter Unternehmen und Organisationen, die gemeinsam die Entscheidungen in Bezug auf die Entwicklung und Verbesserung von Klaytn treffen. Klaytn Service Chain: Eine private Blockchain, die von den Mitgliedern des Governance Councils betrieben wird und hohe Geschwindigkeit und Transaktionskapazität bietet.

Eine private Blockchain, die von den Mitgliedern des Governance Councils betrieben wird und hohe Geschwindigkeit und Transaktionskapazität bietet. Klaytn Mainnet: Die öffentliche Blockchain von Klaytn, die von jedem genutzt werden kann und eine transparente und sichere Umgebung für dezentrale Anwendungen bietet.

Mehr Krypto-Wissen? Du willst mehr über Blockchain, Kryptowährungen und Bitcoin erfahren? Dann schau in unserer Academy vorbei! Jetzt schlau machen

Der KLAY-Token

Herausgegeben wurde der KLAY Token bereits vor Launch der Plattform. Mit Private Sales im Dezember 2018 und im April 2019 konnte das Projekt genügend Geld einsammeln, um die Blockchain erfolgreich zu starten. Die Tokenomics sehen dabei wie folgt aus:

Private Sale: 36 Prozent

Reserve: 35 Prozent

Business Development: 16 Prozent

Tech: 8 Prozent

Sonstige: 5 Prozent

Klaytn: Der Use Case

Das Ziel, das Krypto-Projekt verfolgt, ist es, eine dienstleistungsorientierte Blockchain bereitzustellen. Sie soll eine leicht zugängliche und benutzerfreundliche Oberfläche anbieten. Anders gesagt: Auch Menschen ohne technische Expertise sollen befähigt werden, die Klaytn-Blockchain zu nutzen.

Wie das Unternehmen im Jahr 2021 verkündete, kooperiert es außerdem mit dem NFT-Marktplatz OpenSea. So will das Unternehmen eine Brücke zwischen der internationalen NFT-Welt und dem südkoreanischen Markt bauen. Schließlich ist der KLAY-Token bereits in zahlreiche Apps des Internetgiganten integriert.